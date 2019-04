Alba Parietti, attacco all’Isola: ecco chi ha cercato di imbavagliarla

Alba Parietti, nuovo attacco all’Isola dei Famosi: “Hanno cercato di imbavagliarci”. La showgirl punta il dito contro alcuni autori: ecco di chi si tratta

Stroncato il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. A dirlo non sono dei personaggi esterni al reality, bensì proprio coloro che hanno ricoperto quel ruolo nell’ultima edizione, ossia Alda D’Eusanio e Alba Parietti. La prima ha tirato stoccate qualche giorno fa, la seconda è intervenuta oggi ai microfoni di Tv Blog. D’altra parte Alba non è la prima volta che ha da ridire su alcune scelte autoriali. Ad esempio era già avvenuto quando chiarì che non ci fu alcun alterco verbale con l’inviato Alvin, ma ci fu un qui pro quo con una persona della redazione della trasmissione. Oggi è tornata a parlare del ‘caso bavaglio’, indicando chi avrebbe tentato di far intervenire poco lei e Alda D’Eusanio.

Isola dei Famosi, la Parietti torna all’attacco degli autori: “Non ci hanno utilizzato, che è ancora peggio”

Tv Blog ha incontrato la Parietti durante la conferenza stampa per i 30 anni di Blob svoltasi nella giornata odierna nella Capitale. La showgirl, come nel suo stile, non ha avuto peli sulla lingua e ha indicato anche da chi è stata ‘imbavagliata’, parlando in generale di un’edizione complessa. “C’è stato il problema degli autori che non facevano parlare noi opinioniste. Posso dire che le persone che hanno cercato di imbavagliarci alla fine sono state le prime ad andare (il riferimento è evidentemente agli autori del reality esclusi in corsa, Ndr)”, ha dichiarato Alba senza se e senza ma. Poi ha rincarato la dose: “Ci hanno zittito? No, non ci hanno proprio utilizzato, il che è peggio ancora.”

Alda D’Eusanio ed Alba Parietti sulla stesa lunghezza d’onda

Le parole rilasciate dalla Parietti fanno il paio perfetto con quelle di Alba D’Eusanio che pochi giorni fa, intervistata dal programma radiofonico L’Italia s’è desta rifilava dichiarazioni pepate nei confronti del reality: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare”. La conduttrice metteva poi nel mirino gli autori dell’Isola dei Famosi, proprio come oggi ha fatto la collega Parietti: “Gli autori ci hanno detto che solo in poche occasioni potevamo parlare. Proporrei agli autori di far fare le televendite agli opinionisti, così almeno parlano due minuti”.