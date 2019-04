Alda D’Eusanio stronca l’Isola dei Famosi: “Non ci facevano parlare”

Le ultime dichiarazioni di Alda D’Eusanio sull’Isola dei Famosi 2019

Dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2019 è tempo di bilanci per Alda D’Eusanio. La conduttrice ha fatto il suo debutto nel reality show come opinionista ma non è rimasta del tutto soddisfatta del risultato. “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. Gli autori ci hanno detto che solo in poche occasioni potevamo parlare. Proporrei agli autori di far fare le televendite agli opinionisti, così almeno parlano due minuti”, ha dichiarato Alda al programma radiofonico L’Italia s’è desta, così come riporta Dagospia.

L’opinione di Alda D’Eusanio sul caso Riccardo Fogli

Alda D’Eusanio ha bocciato pure il caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona, che ha scosso l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. “È stata una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto. E lì l’ho detto, perché è stata una cosa vergognosa, sia per il messaggio dato sia per l’utilizzo della tv dove ormai si lavano tutti i panni sporchi senza rispetto neanche per l’onore delle persone. Quando la tv per un indice di ascolto in più toglie l’onore come se l’onore fosse il nulla, è vergognoso”, ha sottolineato l’opinionista.

Alda D’Eusanio boccia Soleil e Paolo Brosio all’Isola

In un’altra intervista, rilasciata al sito Il Decoder, Alda D’Eusanio è poi tornata ad attaccare Soleil Sorge: “È una donna presuntuosa, il peggior concorrente dell’Isola”. Su Paolo Brosio ha invece detto: “Non ho apprezzato l’ostentazione della sua fede cattolica. Così come non mi piace Suor Cristina a Ballando con le stelle, dove ha detto che porta la parola di Dio. La fede è una cosa seria, che non può diventare strumento di spettacolo”.

Alda D’Eusanio si complimenta con Marco Maddaloni

Diverso il pensiero di Alda D’Eusanio su Marco Maddaloni e Marina La Rosa: “Lei ha tenuto botta per tre mesi: non ha mai ceduto, nemmeno nei momenti più duri. Ho apprezzato il suo equilibrio. Maddaloni ha meritato di vincere perché la sua vita è esemplare. Vive in una zona difficile di Napoli, dove gestisce una palestra che gli permette di aiutare i ragazzi difficili. E poi si è sempre comportato in maniera corretta”.