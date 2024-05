Alba Parietti irriconoscibile sui social: cosa ha fatto di nuovo

Alba Parietti ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune foto in cui non sembra lei. La nota showgirl è difatti irriconoscibile dopo aver cambiato l’acconciatura. Il suo hair stylist è stato il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, che l’ha trasformata facendole una lunga chioma biondo platino. Vediamo insieme com’è cambiata rispetto a prima.

Non è la prima volta che Alba Parietti si affida a Federico Fashion Style. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva e showgirl ha sfoggiato sui social il suo ultimo look, che la vede completamente trasformata. Alba ha condiviso alcune storie mentre la si vede nel salone di Federico, intenta a fare i capelli. Il risultato finale è stato poi immortalato in un post pubblicato non troppo tempo dopo. Osservando gli scatti sembrerebbe che la Parietti si sia fatta applicare delle extension. I suoi capelli risultano difatti più lunghi rispetto al solito, oltre che di un diverso colore. Alba ha difatti optato per un biondo platino con le punte che richiamano invece il suo colore naturale, quindi leggermente più scure. Federico Fashion Style le ha successivamente fatto altre schiariture, in modo tale da conferire alla sua chioma il classico effetto “al sole”.

Nelle prime foto la showgirl si mostra ancora intenta a fare l’acconciatura, seduta all’interno del salone di Federico. Le immagini la mostrano con i capelli liscissimi, prima di fare la piega. Nei successivi scatti, difatti, Alba sfoggia un look completamente diverso a quello condiviso nelle storie. Ha chiesto difatti a Federico la classica piega ad onde, che conferisce al capello un effetto mosso che sembra quasi naturale.

Di seguito le storie che mostrano Federico Fashion Style all’opera:

Qui di seguito, invece, il risultato finale ottenuto da Alba:

Quello della Parietti è un bel cambiamento, soprattutto per chi la ricorda con i capelli più scuri. La showgirl ha difatti portato per anni i capelli castani, essendo quello il suo colore naturale. Da un po’, tuttavia, Alba è passata al biondo. Entrambe le tinte, comunque, le donano decisamente!