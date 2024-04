Federico Fashion Style: aggressione omofoba e guerra con l’ex

Federico Fashion Style sta passando un momento della vita molto difficile. Da Silvia Toffanin ha parlato bene dell’aggressione omofoba che ha ricevuto da poco su un treno. Ha poi rivelato la guerra che gli sta facendo l’ex sull’affidamento della figlia: è a pezzi.

Federico ha rivelato di stare molto male, dopo l’aggressione però il dolore è più mentale che fisico: non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.

“Adesso sto meglio, sono stati giorni difficili. Oltre al dolore fisico che non è stato enorme ho subito un dolore interno, che penso che non me lo meritavo“.

Ha raccontato quindi tutta la vicenda, ripercorrendo tutto ciò che gli è accaduto.

“Qualche giorno fa ero in partenza da Milano verso Napoli, di solito prendo il salotto per stare più riservato, questo treno viaggiava con 80/90 minuti di ritardo ma io dovevo andare al salone di Napoli per lavorare. Quindi vado dal capotreno e ancora non sapeva il tempo e mentre mi spiegava, mi sono girato e c’era questo mostro che era lì con il cellulare che mi riprendeva, gli ho chiesto di evitare, lui voleva metterla sui social quella ripresa“.

Così Federico gli ha chiesto di cancellare il video, da lì l’uomo è stato aggressivo nei suoi confronti.

“Lui mi inizia a dire che non aveva fatto nessuna ripresa e mi ha iniziato a dare del pagliaccio. Io gli ho solo chiesto di cancellare un video. Lui continuava tanto che ho chiesto al capotreno di intervenire con la polizia per segnalare la persona. Appena ho detto questo lui mi dice ‘vatte a mette seduto fro*io de merda’. A me ancora batte il cuore, l’ho guardato negli occhi e gli ho detto che dovrebbe vergognarsi perché sarei potuto essere suo figlio e lui mi ha tirato un cazzotto in faccia. Io mi sono spostato e lui mi ha sbattuto sulla porta del macchinista“.

A quel punto Lauri non ci ha capito granché, molti sono arrivati in suo soccorso, tra cui l’ambulanza.

“Poi non ci ho capito nulla, è arrivata l’ambulanza. Lui diceva che io aggredivo il capotreno ed era venuto in suo soccorso, ma lui ha testimoniato a mio favore. Hanno chiamato l’ambulanza e sono andato all’ospedale di Colleferro che era il più vicino. Avevo un trauma facciale, 15 giorni di prognosi. Martedì devo fare un’altra tac. Per me non è tanto il dolore fisico ma quello dentro di me. La sensazione brutta che ho provato questa volta è stata maggiore perché ho visto una rabbia innata verso di me“.

Federico ha confessato di aver ricevuto molto amore e sostegno e non se lo aspettava. Davanti ad un’azione così brutale alcuni si sono offerti anche di fargli da guardia del corpo.

“Io su Instagram ho avuto un supporto morale che non mi aspettavo, le persone hanno reagito in maniera bella. Tanti mi hanno detto che mi vogliono fare da guardia del corpo. Certo é surreale pensare di uscire con la guardia del corpo, ma ho un po’ di ansia, mi sento osservato, un po’ dovrò superarlo“.

Il rapporto con l’ex Letizia

Federico ne ha approfittato anche per parlare della situazione con l’ex compagna, con cui ha una bambina. Ha rivelato che il rapporto è molto difficile, soprattutto perché lei sarebbe attaccata al denaro ed usa la figlia per “fargli dispetti“.

“Se avessi fatto prima coming out, non l’avrei vissuta in maniera così drammatica la separazione. Non va bene, io la bambina la vedo ma succedono cose surreali, io la posso chiamare solo alle 8 di mattina o alle 20, perché lei si attiene al provvedimento provvisorio del giudice. Io volevo un rapporto di serenità, ma lei si basa su un fattore economico, io ho lasciato la casa dei miei genitori perché il giudice l’ha assegnata a mia figlia ma lei non ci va, perché dice che la casa non è agibile, ma non è vero“.

Poi ha rincarato la dose, dimostrandosi molto rammaricato per questa situazione che secondo lui fa soffrire in primis la figlia.