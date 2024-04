Federico Fashion Style, paura in treno: “Picchiato e preso a pugni”

Momenti di paura per Federico Fashion Style: il parrucchiere è stato aggredito a bordo di un treno.

Noi lo consociamo come Federico Fashion Style, ma all’anagrafe è Federico Lauri, ed è il parrucchiere delle vip.

Il suo stile sopra le righe a pacchiano lo ha reso celebre su Real Time dove ha sbancato con i suoi programmi di bellezza.

Donne comuni e celebrità si riversano nel suo salone a Roma e pagano cifre folli per rifarsi l’acconciatura.

Da poco ha inaugurato Il Salone Delle Celebrità, in onda ogni sabato alle 16.40 sempre su Real Time.

Oggi però la storia che lo vede protagonista è tutt’altro che sfavillante, anzi, si tratta di una brutta vicenda di discriminazione.

Pochi minuti fa, Federico ha postato delle storie su Instagram, riprendendosi sulla barella di un’ambulanza in lacrime

Nella storia si legge E’ vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò! Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti!

Essere denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso!

Grazie per i mille messaggi, ora farò tutti gli aggiornamenti e vi farò sapere! Ma vi prego, smettetela di chiamare la gente F*****! L’omosessualità non è una malattia!

La vicenda parrebbe decisamente seria: il parrucchiere sarebbe stato aggredito per la sua omosessualità, e per di più davanti a tutti a bordo di un treno.

Federico ha vissuto purtroppo sulla sua pelle l’ennesimo episodio di odio e di discriminazione e ha dovuto essere addirittura portato via con l’ambulanza per accertamenti.

Speriamo che le conseguenze di questa aggressione siano più gravi per chi l’ha perpetrata piuttosto che sulla salute del parrucchiere, visto che è accaduta in luogo pubblico e pieno di gente come un treno sicuramente la legge farà il suo corso e Federico avrà giustizia.

Ma sarà un magra consolazione, di fronte al trauma di venir picchiato.

Subito dopo aver postato queste storie, l’affetto di molti vip si è riversato su Federico, tutti concordi con lui che, nel 2024 è davvero vergognoso che ancora si ricorra alla violenza contro le persone omosessuali.

Speriamo che questo episodio serva per fare sensibilizzazione su un tema così delicato ma tanto attuale come la discriminazione.