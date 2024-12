Alba Parietti investita a Courmayeur: che è successo, come sta ora

Una vacanza sulle montagne di Courmayeur si è trasformata in un incubo per Alba Parietti. Come riportato dal sito Dagospia la showgirl sarebbe stata difatti investita su una pista da sci, venendo trasportata immediatamente al pronto soccorso. Al momento si troverebbe ancora in ospedale in seguito all’accaduto. Scopriamo meglio tutti i dettagli relativi all’incidente e come sta ora Alba.

L’incidente di Alba Parietti a Courmayeur

Ore di paura per Alba Parietti. Una vacanza invernale sulle montagne della Valle D’Aosta si è difatti trasformata in un incubo per la showgirl torinese. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, difatti, Alba sarebbe stata investita mentre si trovava su una pista da sci nella località di Courmayeur. Secondo quanto scritto sul portale a travolgere la showgirl sarebbe stato un ragazzino successivamente scappato senza prestare soccorso. In seguito all’incidente Parietti sarebbe stata trasportata immediatamente al pronto soccorso ed al momento di troverebbe ancora in ospedale.

Stando sempre a quanto riportato da Dagospia, sarebbero in atto le ricerche dell’investitore della showgirl. Al momento, tuttavia, ancora non sono arrivate smentite o conferme in merito ai retroscena legati alla vicenda. Quello che si sa per certo è che Alba stava trascorrendo le sue vacanze di Natale nella lussuosa cittadina della Valdigne.

Il precedente incidente in auto

Quanto accaduto a Courmayeur non è il primo incidente per Alba Parietti. La showgirl è stata difatti vittima di un grave incidente stradale nel 2004 in compagnia del suo fidanzato dell’epoca Giuseppe Lanza Di Scalea. Vent’anni fa, difatti, i due vennero coinvolti in un sinistro, riuscendo ad essere estratti vivi dalle lamiere della loro vettura. Proprio a riguardo, Alba ha rivelato di soffrire ancora della “sindrome del sopravvissuto” legata a sensi di colpa per l’accaduto.

Gli auguri di Natale con Fabio Adami

Parlando di notizie decisamente più allegre, Parietti ha recentemente pubblicato sui social alcuni scatti in occasione del Natale che l’hanno vista in compagnia del suo nuovo compagno Fabio Adami. La showgirl ha voluto fare i suoi auguri ai suoi follower, ricordando anche come lei ed Adami stiano insieme ormai da tre anni e volendo festeggiare oltre al Natale anche questo traguardo importante.