Alba Parietti, l’indiscrezione: “Avrà uno show tutto suo in Rai”

È un gossip riportato dal settimanale Vero quello che vede protagonista Alba Parietti, showgirl e conduttrice di successo. Dopo una lunga serie di ospitate in veste di apprezzata opinionista, la 57enne potrebbe tornare in auge come presentatrice con l’arrivo dell’anno nuovo. Già, perché secondo la rivista, la Parietti potrebbe avere finalmente un programma tutto suo in una delle reti targate Rai. Il progetto è ancora celato da un velo di mistero: è tutto ancora top secret, ma secondo voci indiscrete lo show dovrebbe ruotare intorno al mondo femminile e alle problematiche annesse. In più, dovrebbe essere presente anche una rubrica incentrata sull’universo maschile. Insomma, i pezzi non mancano: aspettiamo solo che il puzzle venga composto per vedere finalmente la Parietti protagonista di un programma tutto suo che si preannuncia imperdibile!

Alba Parietti opinionista all’Isola dei Famosi nel 2019?

Al momento, l’unica ipotesi che è stata fatta in merito agli opinionisti in studio che commenteranno le vicende dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, verte sulla personalità di Alba Parietti. Ormai è tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del reality, e a breve dovrebbero arrivare le ultime conferme. Il gossip lanciato dal settimanale Vero, che vede la Parietti protagonista di uno show Rai, però, ribalta completamente la situazione, mettendo in discussione la sua partecipazione all’Isola di Canale 5 in qualità di opinionista. Quale sarà la verità? Lo scopriremo presto!