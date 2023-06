Alba Parietti, il dietro le quinte della tv: “Baudo mi trattò malissimo”

Alba Parietti, nota showgirl e conduttrice televisiva, si è raccontata in un’intervista al Corriere. Dall’infanzia alle prime esperienze televisive, passando per alcuni retroscena sulla vita privata e professionale, Alba ha ricordato tanti momenti diversi della sua carriera e non solo. Ecco cosa ha rivelato.

L’infanzia e il sogno di fare la cantante

Dall’asilo dalle suore assieme a Marco Travaglio, passando per la creazione di un club di fedelissime di Claudio Baglioni, Alba ha voluto ricordare alcuni momenti della sua giovinezza. Tra le prime esperienze nel mondo dello spettacolo ci fu una piccola parte nel film Sapore di Mare dei Vanzina. “Nella vita ci vuole talento ma anche fortuna” ha commentato Alba. Eppure, come detto dalla stessa showgirl, come attrice, nella sua carriera, avrebbe potuto far meglio: “Pierce Brosnan mi voleva a tutti i costi per 007 GoldenEye, ma io non avevo voglia di studiare l’inglese, volevo godermi la vita“.

Tra i suoi desideri, agli inizi di carriera, anche quello di fare la cantante. Quando partecipò a Tale e quale show, noto talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, il giudice e amico Cristiano Malgioglio la stroncò tappandosi le orecchie: “Una gag tra di noi” ha spiegato Alba. “Se avessi studiato avrei sfondato” ha continuato.

Galagoal e Sanremo: un rapporto difficile con Baudo e Boncompagni

Prima a Galagoal, poi al Festival di Sanremo, la carriera di Alba Parietti è comunque stata ricca di soddisfazioni. Sul programma calcistico, Alba ha confessato: “Di calcio capivo poco, però conoscevo la tv. Mai caduta, la classe non è acqua“. Due parole, poi, su Maradona: “Generoso, travolgente, che serate con lui e Gianni Minà“. Arrivò, poi, Sanremo con Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. “La mia consacrazione. Pippo mi diede la grande occasione, ma l’anno seguente, al Dopofestival, non mi voleva, mi trattava malissimo” ha confessato la showgirl.

Pochi anni dopo, ci fu un bisticcio con Boncompagni nella seconda edizione di Macao, programma di Rai 2. Via dopo una puntata, Alba è entrata nel dettaglio: “Gianni si era stancato del suo giocherello. Mi faceva i dispetti: non mi inquadrava, usava le luci sbagliate“. Non proprio rapporti idilliaci, sembrerebbe, con Baudo e Boncompagni. Alba, però, ha offerto il suo punto di vista: “I colleghi maschi non ti stendono tappeti rossi, devi sempre restare un passo indietro, temono di essere sovrastati“.

Le relazioni sentimentali e i progetti futuri: Alba in prima serata su Rai 2

Nella sua vita, Alba ha avuto anche alcune importanti relazioni sentimentali. Nel 1981 sposò Franco Oppini, da cui ebbe un figlio l’anno successivo. La coppia divorziò nel 1997, la showgirl ha comunque ricordato gli albori della loro storia: “Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati” ha spiegato Alba. Tra le altre relazioni, si ricordano soprattutto quelle con Stefano Bonaga, Giuseppe Lanza di Scalea e Cristiano De André. Oggi, tuttavia, la dolce metà di Alba si chiama Fabio Adami, anche se, ha precisato lei: “Non mi sposerò“.

Due parole, infine, anche sulla Rai Meloni: “Appena sono arrivati i nuovi, si è sbloccato il mio show“. Dal 29 giugno, infatti, Alba Parietti tornerà in televisione con Non sono una signora, conducendo cinque prime serate su Rai 2. Tra le ultime esperienze televisive della showgirl, oltre alla già citata partecipazione a Tale e quale show nell’autunno del 2021, si ricordano Il cantante mascherato, nel 2022, dove fu concorrente, e Tale e quale Sanremo, sempre come concorrente, nel 2023.