Alba Parietti, furti ripetuti in casa: “Ma non denuncio, ecco perché”

Alba Parietti è stata vittima dei ladri. La conduttrice e showgirl 60enne, che proprio di recente è stata accusata di aver “sfoggiato” i suoi beni mostrando gli angoli della sua villa, si è sfogata con un lungo post su Instagram svelando di aver notato che molti oggetti di valore le sono stati trafugati. Ecco di cosa si tratta e come ha reagito la madre di Francesco Oppini.

Alba Parietti, nel pomeriggio di oggi 11 giugno 2022, ha svelato ai suoi followers di aver subito furti ripetutamente. La soubrette 60enne ha raccontato di essersi via via accorta di non trovare più numerosi oggetti dalla sua abitazione. Non si tratta, suo malgrado, di beni qualunque: si parla di vestiti firmati Versace, di scarpe di lusso di Jimmy Choo, pezzi di abbigliamento unici e personali. Insomma, non sono mica oggetti da quattro soldi.

I beni “spariti”, ha spiegato la Parietti, hanno un valore affettivo e non solo economico. La madre di Francesco Oppini, nonostante tutto, ha deciso di non sporgere denuncia. Ecco perché:

“Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc..la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro.”

Alba Parietti: il nuovo amore e la replica alle critiche

La Parietti ha scelto di non lasciarsi prendere dal nervoso e di lasciar scorrere tutto senza conseguenze per i ladri per non abbandonare il suo stato di serenità ritrovata. La soubrette, effettivamente, sta vivendo un momento davvero felice. La 60enne ha trovato l’amore dopo aver trascorso 8 anni da single. Lei e il suo nuovo compagno, Fabio Adami, sembrano innamoratissimi.

La conduttrice e attrice ha concluso il messaggio replicando a degli attacchi che le sono stati fatti negli scorsi giorni. Proprio qualche giorno fa la 60enne è stata sommersa di critiche dopo che ha mostrato ai suoi followers alcuni angoli della sua villa dotata di piscina e di mobili molto lussuosi. Molti l’hanno accusata di stare semplicemente sfoggiando il suo benessere economico. In uno degli scatti postati dalla Parietti, poi, si intravedeva la sua colf alle prese con le pulizie. Molti hanno così commentato dicendo che riprendere quest’ultima mentre lavora fosse di cattivo gusto.

Ecco la risposta della Parietti: