Alba Parietti furiosa, post sulle donne e sfogo: “Facciamo rabbia”

Alba Parietti furiosa. L’opinionista scrive un post pro donne, ma qualcosa va storto: “Facciamo rabbia”

Alba Parietti furiosa. L’opinionista televisiva nella giornata odierna è stata sfiorata dall’effetto vintage e ha pubblicato sul suo profilo Insagram una serie di copertine datate, con lei protagonista, del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In un post si è inoltre riservata di sottolineare il grande successo ottenuto nel 1994, quando presentò Serate Mondiali. Un’occasione anche per lanciare un messaggio chiaro: le donne sono in grado di parlare di calcio e sono capaci di fare ottimi ascolti. Le sue parole pare che non giungano casualmente, ma che si inseriscano nel polverone mediatico innescato dal commentatore Rai Fulvio Collovati (sospeso per due settimane), che pochi giorni fa aveva dichiarato: “Quando una donna parla di tattica mi viene il volta stomaco”. Finita qui? No. Sotto al post della Parietti alcuni fan hanno commentato non proprio educatamente, stimolando l’ira dell’opinionista.

“Forse noi donne facciamo rabbia perché quando facciamo qualcosa la facciamo meglio?”

“Era il 1994 , ero la presentatrice di Serate Mondiali che fu in assoluto il programma più visto dell’anno con ascolti che superarono persino il festival di Sanremo”, scrive Alba su Instagram che poi aggiunge: “Forse noi donne facciamo rabbia perché quando facciamo qualcosa la facciamo meglio? Viva la nazionale femminile di calcio italiana e viva le tifose e le commentatrici”. Sotto al post sono piovuti diversi commenti dei fan, alcuni dei quali l’hanno insultata. E Alba non ha abbassato il capo. “Sei un cogl…ne e non puoi finire perché non hai mai neppure cominciato” ha replicato a chi le ha dato della ‘vecchia’, invitandola a tacere. “Esattamente così è stato. Basta controllare prima di dire cagate, mio rognosetto sfig….to. Infatti facevo tutto e continuo dopo trent’anni, ignorante”, ha risposto a un altro utente che l’aveva accusata di aver esagerato nel descrivere il successo di Serate Mondiali.

Alba Parietti, non svegliate il can che dorme

La bagarre social ha visto ancora Alba Parietti combattere contro coloro che hanno dubitato di quanto da lei scritto. “Documentati“, ha infatti scritto a un altro seguace sospettoso. Insomma, dalla serie non svegliate il can che dorme.