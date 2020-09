Alba Parietti furiosa: durissima su Franco Oppini e Karina Cascella, il caso

Alba Parietti è furiosa dopo le dichiarazioni dell’ex marito Franco Oppini, che a Domenica Live ha invitato la showgirl a non offuscare il figlio impegnato al Grande Fratello Vip 5. “Ogni tanto fai più la madre e meno la Parietti”, le parole dell’attore, che non ha gradito che nella puntata in cui il figlio è entrato nel reality Alba abbia chiamato in diretta (su richiesta di Signorini) per avere un confronto con Patrizia De Blank, la quale l’aveva definita “str…za”. Alla luce di tutto questo, la 59enne piemontese ha pubblicato un post durissimo su Instagram riferendosi all’ex coniuge. La sua rabbia si è rivolta anche verso Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso che in trasmissione ha dato manforte a Oppini, oltre a sostenere che la Parietti abbia bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Alba Parietti durissima sull’ex marito Franco Oppini: volano gli stracci

Alba definisce le esternazioni di Franco “l’ennesimo sput….mento immotivato” alla sua persona. Dall’altro lato rimarca che pensa che “nel bene e nel male” sia stata “una buona madre”, sempre presente nella vita di Francesco. “Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente”, aggiunge, spiegando che svolgere il ruolo della mamma nel periodo adolescenziale non è facile. Poi iniziano le dure stoccate all’ex marito: “I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza. Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me”. Per quel che riguarda la questione del pericolo offuscamento di Francesco al GF Vip, la showgirl narra anche un retroscena inedito. Alba ha chiesto espressamente a Barbara d’Urso di non chiederle mai nelle sue trasmissioni del figlio, per non rendersi ingombrante.

Karina Cascella nel mirino di Alba: “Personaggio inutile”

La Parietti ha quindi detto di essere “amareggiata” dal fatto che si “tenda sempre malamente a sfruttare il suo nome”. Seguono altre prese di posizione dure nei confronti di Franco: “Perché sciacquare vecchie ruggini sulla pelle di Francesco?”. “Giuro che mi viene da piangere”, aggiunge. A toccarla di più, sostiene sempre Alba, è il fatto che l’ex marito non la sostenga. “Mi sput….na ingiustamente”, chiosa. Spazio anche a delle nette e vigorose esternazioni contro Karina Cascella definita un “personaggio piccolo e inutile” che vive “sparlando del nulla e di ciò che non sa”.

Alba Parietti e Franco Oppini ai ferri corti

La Parietti ribadisce il suo sconforto e si augura che Franco “si renda conto che non può far pagare a Francesco i vecchi rancori” nei suoi “confronti evidentemente mai sopiti”. Si attende la controreplica dell’attore. Il post, veicolato su Instagram, è stato commentatissimo dagli utenti che si sono divisi: c’è chi si è trovato d’accordo con la conduttrice e chi invece l’ha attaccata.