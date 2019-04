Alba Parietti flirt con J-Ax? Mauro Coruzzi lancia il gossip a Italia Si

Alba Parietti ha avuto un flirt con il rapper J-Ax? Il gossip di Mauro Coruzzi a Italia Si

Alba Parietti ha avuto un flirt con J-Ax? Nella puntata speciale di oggi di Italia Si con podi Vip, è intervenuta anche la Parietti dove ha affermato che vorrebbe sposare un gay. L’irriverente conduttrice e opinionista tv ha spiegato che per lei l’amore è qualcosa di estremamente spirituale. E dopo aver affermato di sentirsi un “trans d’animo” ha detto che oggi potrebbe innamorarsi anche di un uomo omosessuale perché riscontra una certa sintonia e affinità. Dopo le sue dichiarazioni, Mauro Coruzzi in arte Platinette (uno dei saggi della trasmissione) ha voluto poi chiederle se è verità o leggenda che lei ha avuto un flirt con il noto rapper J-Ax e se è vero che ha la casa tappezzata delle sue foto. Alba Parietti, come suo solito, ha risposto senza mezzi termini e stroncato la discussione sul nascere.

Italia Si: Alba Parietti è stata con J-Ax? La risposta a Mauro Coruzzi

Alba Parietti è sul podio, dove ha catalizzato l’attenzione con alcune particolari dichiarazioni sulla sua sfera sentimentale. Ad un certo punto Mauro Coruzzi, saggio del talk show di Marco Liorni, le chiede se è vero che ha avuto un flirt con J-Ax: “Con tutto rispetto faccio fatica a dargli un volto, so che è un noto rapper”. La Parietti smentisce immediatamente il gossip per poi precisare: “J-Ax lo conosco a malapena”. L’opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi coglie al balzo l’occasione per smentire anche la relazione con il calciatore Gianluca Vialli: “Lo considero uno dei più grandi attaccanti (…) ma una storia tra me e Gianluca Vialli… sono tutte falsità”.

Alba Parietti: “Mi sento un trans d’animo, voglio sposare un gay”

Dopo lo scontro con Barbara d’Urso, Alba Parietti è stata protagonista del podio vip di Italia Si dove ha esordito con delle dichiarazioni che hanno creato non poca discussione, infiammando lo studio. Parlando di come è diventata oggi, rivela: “Questa è la mia età migliore. Ho imparato ad amarmi sul serio e a stimarmi sul serio, è un grande regalo che mi sono fatta”. E aggiunge: “L’amore per me è qualcosa di estremamente spirituale […] oggi come oggi potrei anche innamorarmi di un gay”. Stuzzicata sempre da Coruzzi, ha poi dichiarato ironicamente: “Voglio sposare un gay per rubargli la truccatrice… e viceversa!”.