Alba Parietti e Paola Ferrari: la sorellanza, gli uomini e tanto altro

Alba Parietti e Paola Ferrari sono tornate alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista a La Stampa, dove hanno parlato della splendida amicizia che le lega. Un’amicizia la loro che è nata 30 anni fa per caso a Sanremo.

Quella tra la showgirl e la giornalista sportiva è molto più che una semplice amicizia. Tra loro c’è una vera e propria sorellanza. La Ferrari racconta che a Milano al Derby tutti parlavano di quella ragazza bellissima che aveva fatto perdere la testa anche a Franco Oppini.

Le due molto presto hanno scoperto di abitare vicine ed hanno iniziato a frequentarsi. Insieme hanno vissuto dei momenti molto belli della loro vita. Hanno trovato diverse affinità: “Persino gli amori: in tempi diversi abbiamo avuto fidanzati comuni” ha riferito la giornalista.

A rinsaldare questo legame anche un programma sportivo Galagoal, la trasmissione a cui Alba deve molto, perché fu proprio il suo trampolino di lancio. Paola racconta che a quei tempi entrambe erano appena trentenni ed Alba aveva ricevuto un’offerta per la conduzione di un format che non andò però in porto.

Subito dopo per lei arrivò la proposta della conduzione del celebre talk sportivo. La Parietti però si mostrò inizialmente abbastanza titubante, anche in considerazione delle poche conoscenze di calcio che aveva in quel momento. Ad aiutarla però ci pensò proprio la Ferrari, reduce dalla conduzione della Domenica sportiva.

Se molto spesso il successo può allontanare due amiche, così non è stato per Paola ed Alba. Le due si sono ritrovate sempre molto vicine e gioito per i reciproci successi. Ma non solo. Alba ha avuto, inconsapevolmente, un ruolo molto importante nella vita della Ferrari.

Proprio la showgirl, infatti, presentò a Paola il suo attuale marito. Una love story che dura ormai da tanto tempo. Lui è Marco De Benedetti. Ci sono tante passioni che accomunano Alba e Paola. Se in tema di politica sono ai poli opposti, la vedono proprio allo stesso modo.

Tra i tanti interessi comuni anche l’amore per gli animali e i viaggi. Entrambe hanno sempre sorriso alla vita. Fortunate si, ma una fortuna che si sono costruite sempre molto lavorando.