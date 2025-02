Alba Parietti e Fabio Adami, è finita: chi ha lasciato chi, motivi, reazioni

Colpo di scena, Alba Parietti e Fabio Adami si sono lasciati. Lo riferisce Dagospia. Un fulmine a ciel sereno se si considera che la conduttrice torinese ha passato gli ultimi tre anni, il tempo cioè che è durata la relazione, a dire di essere innamoratissima e di aver trovato l’uomo della sua vita. Invece pare che la favola d’amore sia giunta su un binario morto. I motivi dell’addio? Liti e divergenze, ossia inconciliabilità caratteriale, si mormora.

Dagospia ha anche rivelato che ci sarebbe stata una mezza conferma, in merito alla rottura sentimentale, da parte della diretta interessata. “A chi le chiede spiegazioni, lei risponde serafica: “Le storie iniziano e finiscono””, si legge su ‘Dago’. Il portale ha anche spifferato altri dettagli inerenti alla vicenda. Come è noto Alba Parietti è rimasta vittima di un incidente sciistico piuttosto grave a Courmayeur lo scorso dicembre. Questo infortunio pare che abbia generato nervosismi, malintesi e incomprensioni tali da spingere la showgirl a chiudere la love story con il manager romano. Sarebbe quindi stata la Parietti a scegliere di mettere una pietra sopra alla vicenda sentimentale.

Sempre ‘Dago’ ha raccontato che la Parietti, dopo aver preso la decisione di troncare, ha lasciato la casa dell’ex compagno con cui conviveva; al momento sarebbe tornata a dimorare nella sua abitazione romana che ha sede nel quartiere Parioli. Sulla rottura gli amici dell’ex coppia hanno riferito che non è venuto a mancare il sentimento tra la conduttrice e il manager, ma che, nonostante l’amore sia tuttora vivo, il legame si è sfilacciato per via di incompatibilità caratteriali. Per evitare ulteriori contrasti, liti e divergenze, la Parietti ha fatto le valigie.

Alba Parietti, l’incidente sulle piste di sci a Courmayeur

Alba Parietti, a fine dicembre, mentre si trovava a Courmayeur, è stata investita da due giovani sulle piste da sci. Assieme a lei c’era proprio Adami. L’incidente le ha provocato un trauma al ginocchio e una micro frattura al piatto tibiale. A riferire l’accaduto è stata la stessa conduttrice che ha spiegato di essersi recata per le cure e gli accertamenti necessari presso l’Ospedale Umberto Parini di Aosta.