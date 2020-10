Alba Parietti dice no a un secondo lockdown: “La gente deve lavorare”

By

La soubrette e opinionista televisiva, che in passato ha sconfitto il Coronavirus, è del tutto contraria ad una chiusura totale. La madre di Francesco Oppini ne ha parlato in una recente intervista.

Alba Parietti dice la sua sull’emergenza sanitaria in Italia. La 59enne è del tutto contraria all’idea di un secondo lockdown. Un’eventualità sempre più concreta visto che i contagi aumentano di continuo, giorno dopo giorno, soprattutto nel Nord Italia. Ma a rischio ci sono anche altre regioni quali Lazio e Campania. A detta della madre di Francesco Oppini, attualmente rinchiuso al Grande Fratello Vip 5, il Coronavirus si combatte con le regole e la disciplina e non di certo con il blocco di ogni attività lavorativa.

In una intervista rilasciata all’Adnkronos Ala Parietti si è detta del tutto contraria alle nuove limitazioni dal governo di Giuseppe Conte e alla possibilità di un secondo lockdown in Italia:

”Questo virus non si sconfigge con il lockdown ma con la familiarizzazione con il virus. Impedire alla gente di uscire sarebbe sbagliatissimo. Bisogna insegnare ai cittadini a rispettare le regole. Se alla gente gli tocchi nel lavoro gli levi ogni speranza. Se fai una seconda chiusura gli togli la forza di combattere. Il Covid è un mostro da combattere ma ormai il tasso dei suicidi è altissimo e chiudere tutto non è la soluzione”

La soubrette e conduttrice tv ha ammesso che la situazione in Lombardia, dove lei vive da anni, è gravissima ma non si può fermare l’Italia intera a causa del Covid-19. Un secondo lockdown potrebbe distruggere le persone sul piano economico ma soprattutto psicologico secondo il pensiero della Parietti.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 ha invitato chi di dovere a valutare delle soluzioni in merito ai trasporti e alle scuole. Stando a quanto ribadito da Alba Parietti, sono soprattutto i mezzi di trasporto e gli istituti scolastici a creare questa inarrestabile catena di contagi che tanto preoccupa.

Per Alba Parietti è una follia chiudere i locali alle 18: “No alla chiusura totale, si a sanzioni per chi non rispetta le regole”.

Alba Parietti ha avuto il Covid-19

Alba Parietti è stata una dei primi volti noti ad ammalarsi di Coronavirus. È successo la scorsa primavera e ha sofferto di Covid-19 pure il figlio Francesco Oppini, avuto dall’ex marito Franco.

Alba è stata molto male: ha avuto la febbre alta e ha perso il gusto e l’olfatto. La Parietti ha poi scoperto di avere il virus grazie ad un test sierologico pagato di tasca propria.

Una volta guarita Alba Parietti si è messa a disposizione di dottori e ricercatori per poter donare il plasma e salvare così vite umane.