Alba Parietti: tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Ecco chi ha preferito

Alba Parietti, tra Mara Venier e Barbara d’Urso fa la sua scelta: ecco chi preferisce l’opinionista dell’Isola dei famosi

Barbara d’Urso e Mara Venier sono ormai le regine indiscusse della TV la domenica pomeriggio. Nella continua lotta tra chi ambisce ad ottenere lo share più alto le due conduttrici sono riuscite a tenersi sempre testa. Come qualsiasi telespettatore, in questa sfida, anche i volti noti del mondo dello spettacolo avranno le loro preferenze. A scegliere Mara Venier, per esempio, è stata ieri Alba Parietti. L’opinionista dell’Isola dei famosi, nel commentare una foto di Mara, ha fatto intendere di aver seguito Domenica In (e non Domenica Live) ieri, e non si è certo risparmiata in complimenti nel dire la sua.

Alba Parietti sceglie la Rai: dopo Domenica In il messaggio a Mara Venier non passa inosservato

Alba Parietti, prima di fare il suo intervento a La7, avrà avuto sicuramente modo di seguire Domenica In ieri. A dimostrazione di ciò, come accennato sopra, un suo commento lasciato su Instagram sotto uno degli ultimi post di Mara Venier. “Sei super brava” ha scritto Alba sotto il selfie con Stefano De Martino scattato e postato dalla conduttrice sul suo profilo personale. “Ti invidio la sequela di fighi paurosi” ha poi aggiunto l’opinionista dell’Isola “Devo dire 3 fuoriclasse, De Martino poi simpaticissimo”.

Ascolti TV domenica 24 febbraio, Domenica In batte Domenica Live: Mara Venier ha la meglio su Barbara d’Urso

Ad aver preferito Domenica In a Domenica Live, ieri, non è stata solo Alba Parietti. Come riportato i dati Auditel resi noti stamattina, difatti, il programma di Mara Venier ha superato (in termini di ascolti) quello di Barbara d’Urso. Il primo ha registrato uno share pari al 19% (più di 3 milioni e 800 mila telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1 in quelle ore). Il secondo, invece, ha raggiunto uno share del 15%, per un totale di circa 2 milioni e 500 mila telespettatori.