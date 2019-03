Alba Parietti chiarisce il suo pensiero su Alvin: ecco perché ha perso la pazienza ieri sera a l’Isola dei famosi

Ieri sera, durante la diretta de l’Isola dei famosi, qualcuno ha fatto perdere la pazienza ad Alba Parietti. L’opinionista, intenta a chiedere spiegazioni circa la dubbia validità della prova leader, non ha molto gradito il fatto di non essere stata presa particolarmente in considerazione. Mentre Alvin stava cercando di ricomporre i naufraghi (per far ripetere loro il gioco), la Parietti ha allora esordito dicendo: “Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia? E che cavolo!”. Il fatto che il suo sfogo in diretta fosse arrivato proprio nel momento in cui l’inviato stata parlando, ha portato allora molti a credere che quelle parole fossero rivolte a lui. Oggi, però, Alba ha voluto mettere le cose in chiaro, spiegando il perché della sua sfuriata e chiarendo il suo pensiero su Alvin.

Alba Parietti chiarisce: la sfuriata a l’Isola dei famosi? “Non era rivolta ad Alvin”

Alba Parietti non è certo un’opinionista che si lascia zittire. Il suo pensiero, anche quando è stato contro corrente, lo ha sempre espresso chiaramente a l’Isola dei famosi. Lo stesso, come spiegato sopra, è successo ieri sera. La sua sfuriata, tuttavia, è stata mal interpretata da molti. Sui social, difatti, poche ore fa l’opinionista ha ribadito di non avere niente contro Alvin che, anzi, considera un professionista gentile ed educato. “La mia frase colorita non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin, del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi“, ha scritto la Parietti. Ma, quindi, chi l’ha fatta arrabbiare così tanto?

Alba Parietti perde la pazienza a l’Isola dei famosi: ecco cosa è successo veramente

Perché Alba Parietti ha perso la pazienza ieri sera a l’Isola dei famosi? Ebbene, stando a quanto riportato dall’opinionista in persona, pare sia stata tutta colpa di un’autrice della trasmissione. “Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai, che senza microfono, come da sua abitudine, voleva zittirmi e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione”, ha specificato Alba. Questo, comunque, non ha per niente complicato i rapporti con il resto dello staff dell’Isola che, oggi, è stato definito dalla Parietti un “Gruppo straordinario”.