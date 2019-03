Alba Parietti contro Alvin all’Isola dei Famosi? La frase che spiazza

Alvin, scontro con Alba Parietti all’Isola dei Famosi: le parole dell’opinionista spiazzano

Tantissima tensione questa sera all’Isola dei Famosi. Anche Alba Parietti ha perso la brocca. L’opinionista del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi non le manda mai a dire e anche questa volta ha detto la sua senza giri di parole. Di fronte alla prova fisica degli uomini contro le donne, la showgirl ha voluto dare una sua personalissima opinione su quanto accaduto tra Soleil e Riccardo. Per alcuni istanti tutti i presenti in studio e noi telespettatori non abbiamo potuto vedere cosa è accaduto in Honduras mentre Fogli e la Sorge portavano a termine la loro ‘gara’. Nonostante ciò, Alvin ha rivelato che ad arrivare prima è stata proprio la Sorge. Il pubblico non ha comunque gradito il fatto di non aver potuto vedere cosa accadeva e per questo motivo la conduttrice ha chiesto all’inviato di rifare la prova.

Isola dei Famosi, Alvin e Alba: lo scontro inaspettato

Alvin era sommerso dal caos più totale e cercava di capire quanto stesse accadendo in studio. Intanto, le persone presenti in studio di sono rivoltate contro la prova poco chiara. E mentre in Honduras si stava forse cercando di decidere se rifare o meno la prova di equilibrio, Alba Parietti ha perso la pazienza. La donna ha più volte cercato di dire la sua, senza però ricevere moltissimo ascolto da parte dei concorrenti e dell’inviato stesso. E per farsi ascoltare, l’opinionista ha letteralmente perso la pazienza. “Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia? E che cavolo!”

Alba Parietti perde la pazienza all’Isola contro Alvin? La frase

Di fronte alle parole di Alba, Alessia Marcuzzi ha cercato di smorzare gli animi di tutti e di andare avanti con la diretta. Nel frattempo, Alvin non è rimasto assolutamente in silenzio e ha dichiarato: “Non ho sentito cosa avete detto e forse è meglio. Lasciamo agli altri i rancori e rifacciamo la prova.” Alla fine, la prova è stata rifatta e a vincere è stata comunque la Sorge.