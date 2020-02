Aladdin il film, sequel confermato dalla Disney: tutte le novità

Aladdin 2 si farà: la Disney ha confermato il sequel del film con Mena Massoud e Will Smith

Buone notizie per tutti gli appassionati di Aladdin e della Disney in generale. La nota casa di produzione americana ha annunciato che è in lavorazione un sequel sulla storia di Aladino e Jasmine. Una storia che tanto ha appassionato il pubblico di tutto il mondo la scorsa primavera, quando il remake in carne ed ossa del cartone animato del 1992 ha incassato oltre un miliardo di dollari. Al momento le notizie sulla nuova pellicola sono piuttosto scarse: è certo il ritorno dei produttori Dan Lin e Jonathan Eirich mentre la sceneggiatura è stata affidata a due nuovi autori John Gatins e Andrea Berloff. Non è chiaro se dietro la macchina da ripresa tornerà il talentuoso e apprezzato Guy Ritchie mentre sembra sicuro il ritorno dei tre attori principali, ovvero Mena Massoud, Will Smith e Naomi Scott.

Aladdin 2 non prenderà spunto dagli altri film di animazione della Disney

La Disney non ha divulgato alcuna notizia sulla trama di Aladdin 2 ma secondo fonti affidabili il nuovo film non sarà incentrato sui sequel del cartone animato. Dopo il grande successo ottenuto nel 1992 il cartoon ha infatti avuto altri due film: Il ritorno di Jafar (1994) e Aladdin e il re dei ladri (1996). Va inoltre segnalato che questo nuovo film sarà un’uscita cinematografica: non farà parte del palinsesto di Disney +, il nuovo servizio di streaming che arriverà in Italia il prossimo marzo.

Non solo Aladdin: i nuovi progetti della Disney per il grande schermo

Oltre ad Aladdin 2 la Disney sta lavorando al remake live action de La Sirenetta, che tanto sta facendo discutere per la scelta di avere un’attrice protagonita di colore.