Aladdin film: 5 cose che non sai sugli attori protagonisti

Aladdin, il nuovo live action della Disney è arrivato nelle sale proprio oggi, 22 maggio

Dopo notizie e curiosità su Aladdin, è uscito oggi, 22 maggio, il nuovo live action della Disney. Diretto da Guy Ritchie, è uno dei più grandi classici dedicati ai più piccoli ma che affascina dopo tanto tempo anche gli adulti e che ci trasporta in un mondo magico e pieno d’amore. Aladdin è uno sfortunato e adorabile ragazzo di strada che si innamora, come nella migliori storie, della principessa Jasmine. L’amore tra i due sarà però contrastato dal terribile Jafar, il quale escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare sulla città e per questo si servirà proprio di Aladdin. Un ruolo importante però ce lo avrà il Genio (interpretato da Will Smith) il quale sarà fedele compagno e consigliere del protagonista, grazie alla sua lampada capace di far esaudire i famosi tre desideri per chiunque ne entri in possesso. Nel cast oltre a Will Smith, ci sono anche Naomi Scott (Jasmine), Mena Massoud (Aladdin) e Marwan Kenzari nel ruolo di Jafar.

Aladdin: le 5 cose che non sapete sugli attori protagonisti

La voce di Jasmine ( Naomi Scott ) è doppiata nel canto da Naomi Rivieccio , ex concorrente di X Factor. Un sogno che si avvera quello di Naomi che ha potuto prender parte alla colonna sonora ufficiale del live action. La sua è la voce di “ Il mondo è mio “. “È un vero onore poter interpretare le canzoni di una delle Principesse Disney che amo di più e in cui più mi identifico perché Jasmine, come me, è una ragazza indipendente, ironica e tenace. Inoltre l’attrice che la interpreta nel film si chiama come me: Naomi (Scott, ndr)! Forse era destino…“, ha spiegato in un’intervista rilasciata a GQ.

Naomi Scott sta esplodendo in tutta la sua bravura. Tenete ben a mente il suo nome, perché spicca anche nel cast del reboot di Charlie's Angles, accanto a Kristen Steward e Ella Balinska.

, accanto a Kristen Steward e Ella Balinska. Due dei protagonisti sono di origine africana. Mentre Marwan Kenzeri, che nel film ha il ruolo del cattivo Jafar, è nato in Olanda ma ha origini tunisine; il protagonista, Mena Massoud, è invece egiziano naturalizzato canadese.

Will Smith e le curiosità che lo interessano