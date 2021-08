Al Bano, “Ylenia ha incontrato Yari”: la reazione furiosa del cantante

Nelle ultime ore è stata lanciata la bomba di un presunto incontro tra Yari Carrisi e sua sorella Ylenia a Santo Domingo. La prima figlia di Al Bano e Romina Power sparì improvvisamente tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994 a New Orleans. Da allora sono state diverse le indagini portate avanti, ma che si sono rilevate inefficienti. Della donna, infatti, ancora oggi non si sa nulla. La verità non è mai stata chiarita: diverse sono le ipotesi che sia annegata nel Mississippi, in circostanze non chiarite. Su volontà del padre è stata dichiarata la morte presunta nel 2014 da parte del tribunale di Brindisi.

Yari non ha mai parlato con la sorella Ylenia: a smentire la notizia è stato lui stesso sui social dicendo che la notizia è falsa e speculativa. Nessuno incontro a Santo Domingo, dunque, tra i due fratelli: l’artista ha tenuto a precisare soltanto che realizzerà a un programma in suo onore. Si chiamerà ‘YariYatry’ che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano Ylenia Carrisi, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza.

Romina Power si è detta delusa per l’ennesima bufala sulla figlia scomparsa nel nulla. Una notizia che se fosse stata vera avrebbe ribaltato uno dei casi di cronaca più dolorosi. L’ex signora Carrisi si è sfogata sui propri social, invitando tutti a smetterla di speculare sulla sua famiglia: “Vi dovete solo vergognare”.

Non si è fatta attendere anche la reazione di Al Bano alla news “Yari ha incontrato in segreto Ylenia“. Il Leone di Cellino San Marco ha svelato di essere rimasto stupito. Non pensa che suo figlio abbia detto di aver visto Ylenia. Queste sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento:

“Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali”.

“Yari ha incontrato Ylenia”, Al Bano Carrisi sbotta dopo Romina Power

Inoltre Al Bano ha dichiarato che sulla storia di Ylenia Carrisi sparita vorrebbe essere lasciato in pace. Il cantante si è detto indignato da tutto questo chiacchiericcio, con notizie infondate, sulla sua famiglia.

L’unica cosa certa su questo caso è la scomparsa di Ylenia da New Orleans poco dopo aver compiuto 23 anni. Alloggiava all’hotel ‘Le Dale’ in compagnia di Alexander Masakela, arrestato il 31 gennaio 1994 e rilasciato per mancanza di prove su un suo coinvolgimento nella scomparsa.