Romina Power, lo sfogo dopo l’indiscrezione su Ylenia: “Vergognatevi”

Nella giornata odierna si è tornati a parlare di Ylenia Carrisi, la primogenita figlia di Albano e Romina Power, scomparsa in circostanze ancora non chiare a New Orleans nel 1994. Nel corso dei decenni periodicamente ci sono nuove speculazioni sulla triste vicenda.

Nella giornata odierna, il noto portale web Dagospia ha rilanciato un’indiscrezione circa una presunta prova che Ylenia sia viva. Ma non solo. Per non farsi mancare nulla, si è pure detto che la stessa avrebbe incontrato anche il fratello Yari a Santo Domingo.

Subito dopo la divulgazione dell’indiscrezione è arrivata immediata la smentita di Yari, che ha raccontato di avere un progetto per portare avanti il suo lavoro nello spirito. Nelle ultime ore, invece, anche Romina Power ha affidato il suo sfogo ad un post sul suo account Instagram.

A commento di uno scatto di uno dei titoli di giornale che hanno trattato la notizia, la Power ha scritto: “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia?” – per poi chiosare chiedendo quando si finirà di riempire la testa delle persone con delle balle becere.

Lapidaria come non mai Romina ha poi concluso con un sonoro: “Vi dovete vergognare“. Parole che lasciano trapelare tutta l’insofferenza e lo sdegno verso chi ancora oggi non fa che accanirsi su un dramma che ha distrutto in primis due genitori, e a seguire un’intera famiglia.

Romina avrebbe in svariate occasioni dichiarato che la figlia sia ancora viva. Questo è stato un punto su cui non c’è stato un accordo con l’ex marito, che invece negli anni passati avrebbe chiesto la dichiarazione di morte presunta della sua primogenita.

Di Ylenia ormai non si hanno più notizie dal 1994. Nonostante i tanti avvistamenti avvenuti in diverse parti del mondo, nessuna pista ha mai portato sulle reali tracce della ragazza, che è diventato un cold case americano. Dopo la scomparsa di Ylenia la storica coppia della musica italiana visse un contraccolpo non da poco.

I due si allontanarono e non riuscirono più a tenersi per mano. Albano ha avuto la fortuna di ritornare a sorridere anche grazie alla sua compagna, Loredana Lecciso. Quest’ultima lo ha reso padre di altri due figli, Jasmine e Albano jr.