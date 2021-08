“Yari Carrisi avrebbe visto Ylenia”: bomba sulla figlia di Albano e Romina

Era il 1994 quando Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, sparì nel nulla. Il cantante si è battuto a lungo perchè ne fosse dichiarata la morte presunta, nonostante il parere contrario dell’ex moglie che continua a ritenere il caso ancora aperto. La Power ha sempre dichiarato di essere convinta che sua figlia sia ancora viva. Sono passati 27 anni dalla scomparsa, ma la sua speranza non muore. Il mese di novembre lo considera il mese di Ylenia. In questo mese, come si è visto negli ultimi anni, l’artista pubblica sui suoi profili social una sua fotografia nel caso qualcuno la riconoscesse. Si rende conto che sono passati molti anni dal giorno della sua sparizione, ma nel suo cuore di madre la speranza è quella di poterla riabbracciare.

Tante sono state le speculazioni sulla storia di Ylenia Carrisi sparita. Giornali e televisioni di tutto il mondo hanno spesso montato delle bufale sull’argomento in modo tale da vendere copie e acquisire ascolti. Qualche anno fa un camionista serial killer spinse la polizia americana a ritenere che la giovane fosse finita tra le sue vittime sotto il nome di Suzanne. Dopo le indagini fu esclusa la possibilità che le due ragazze fossero la stessa persona. In più occasioni Yari Carrisi ha ricordato la sorella non perdendo mai l’occasione di parlarne durante le sue ospitate in tv e interviste.

Dagospia ha riportato una vera e propria bomba su Yari e la sorella Ylenia Carrisi: il figlio di Al Bano e Romina avrebbe avuto modo di incontrare di persona sua sorella sparita. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere di non avere intenzione di tornare. Yari, come la madre, ha sempre ipotizzato che la sorella potesse essere ancora viva.

Al Bano e Romina figlia sparita: che fine ha fatto Ylenia? Dichiarata morte presunta

Ylenia Carrisi che fine ha fatto? L’ultimo dialogo con la sua famiglia risale al 1° gennaio 1994 con una chiamata partita da un hotel di New Orleans, presso il quale era arrivata il giorno prima. Nel gennaio 2013 Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia Ylenia, avvenuta il 1° dicembre 2014 con sentenza da parte del tribunale di Brindisi.