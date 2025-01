Al Bano sta bene: smentita la notizia sul trapianto di fegato

Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, si è fatta strada un’indiscrezione che vedeva Al Bano malato. Stando a quanto divulgato da Dillinger News infatti, il celebre cantante pugliese versava in gravi condizioni di salute, tanto da richiedere un trapianto di fegato. Voci che hanno spaventato, e non poco, i fans di Al Bano, preoccupati per le sue condizioni. Fortunatamente si è trattato di una fake news, smentita poco fa da Loredana Lecciso e Roberto Alessi.

Come sta Al Bano

Al momento, il celebre cantante non si è ancora espresso direttamente sulla questione ma a sciogliere ogni riserva sulla sua salute è stata Loredana Lecciso che, contattata da Il Giornale, ha commentato la notizia con un sonoro: “ Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute “.

Smentita pervenuta anche dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che, pochi minuti fa ha pubblicato un breve video sulla sua pagina Instagram, nel quale ha negato categoricamente che il cantante pugliese si trovi in gravi condizioni e necessiti addirittura di un’operazione: “È una stro***ta totale. […] Al Bano sta bene, non c’è proprio nulla su cui basarsi per alimentare queste dicerie“, sono state le parole di Alessi sulle dichiarazioni divulgate da Dillinger News.

Dopo aver tranquillizzato i fans di Al Bano, Alessi ha poi proseguito il discorso, ribadendo che, nonostante il cantante abbia avuto alcuni problemi di salute negli ultimi anni, ora sta bene e, soprattutto, nessuno di questi ha mai riguardato il fegato:“Ha avuto difficoltà legate al cuore e altre questioni di salute, ma le ha superate brillantemente. Ora sta benissimo e continua a portare gioia con la sua immensa voce“.

Insomma, fortunatamente Al Bano sta bene e non vi è alcun intervento in programma per lui. Tutto è bene quel che finisce bene e adesso, dopo ore di apprensione, i fans del cantante possono finalmente tirare un bel sospiro di sollievo.

Il precedente

Non è la prima volta che circolano fake news sulla salute di Al Bano. A giugno scorso infatti, il cantante pugliese era addirittura stato dato per morto. In quell’occasione, era stato lo stesso Al Bano a occuparsi di smentire prontamente la notizia attraverso l’Adnkronos: “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata”, aveva dichiarato l’artista in quell’occasione.

“Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande“, aveva poi concluso il celebre cantante.

L’operazione alle corde vocali