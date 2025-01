Al Bano ha seri problemi: “Necessario un trapianto di fegato”

Al Bano Carrisi, 81 anni, starebbe affrontando gravi problemi di salute. La testata di Fabrizio Corona Dillinger News ha riferito che è entrata in contatto con fonti vicine al cantante che hanno spiegato che l’artista di Cellino San Marco dovrebbe sottoporsi a un intervento di trapianto del fegato. Per il momento il musicista non ha commentato la notizia. Poco più di un mese fa, Carrisi è stato operato per dei problemi alle corde vocali. L’intervento è andato bene ed è stato necessario dopo che è stato scoperto che il cantante soffriva di disfonia, vale a dire una profonda raucedine che se non fosse stata ben curata sarebbe stato un problema per la sua attività canora.

“Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”. Così Dillinger News a proposito delle condizioni di salute del compagno di Loredana Lecciso. Anche quest’ultima, per ora, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Silenzio anche da parte dell’ex moglie di Carrisi, Romina Power. Dunque, ciò che è stato rivelato da Dillinger News rimane in attesa di conferma o smentita.

Al Bano e le polemiche su Sanremo dopo non essere stato scelto

Di recente Al Bano si è fatto notare per la mezza polemica ingaggiata con Amadeus e Carlo Conti. Entrambi lo hanno escluso dai big in gara al Festival di Sanremo negli ultimi anni. Carrisi ha più volte manifestato la voglia di tornare a competere sul palco dell’Ariston. Infatti ha presentato dei brani per entrare nella lista dei cantanti in gara. Sforzi risultati vani visto che le sue canzoni sono state scartate. Una scelta che ha portato Al Bano a palesare il proprio disappunto. Addirittura ha raccontato che Amadeus, dopo averlo avuto come ospite assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi nel 2023, gli aveva promesso un posto tra i big nel 2024. Invece non c’è stata alcuna chiamata.

‘Ama’, a stretto giro dall’uscita delle esternazioni di Al Bano, sul suo profilo Instagram, ha fatto apparire una filastrocca sulle bugie. Nessuna menzione diretta a Carrisi, ma tutto ha fatto pensare che il gesto fosse proprio rivolto all’artista pugliese e a smentire la sua versione dei fatti.