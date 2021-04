Akash Kumar fuori di sé, volano stracci: rissa sfiorata con ospite d’Urso

Sta facendo il giro dei social un video nel quale si vede Akash Kumar fuori controllo inveire contro i paparazzi. Nel dettaglio, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si trovava nella centralissima Brera, cuore pulsante della movida di Milano. Il modello è stato inseguito da numerosi paparazzi, soprattutto dopo il gossip su un suo presunto flirt con Antonella Fiordelisi. Secondo indiscrezioni, sarebbe stata sfiorata la rissa tra Akash Kumar e Alex Fiumara, il paparazzo spesso ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che l’ha attaccato:

“Paparazzi di me…? Cos’è questa parola? Paparazzi cosa?”

In base a quanto è stato raccolto da varie testimonianze sui social, sembrerebbe che Akash sia subentrato a una discussione precedente tra un ex volto della versione classica del Grande Fratello e questi fotografi. Pare che abbia affrontato quest’ultimi per chiarire un episodio che ha avuto luogo nello stesso posto qualche giorno fa. Dopo l’attacco di Fiumara, nel video si vede Akash fare un gesto di cattivo gusto proprio al paparazzo. Molto probabilmente l’episodio da chiarire fa riferimento a quando Akash e su Antonella Fiordelisi sono stati beccati durante una passeggiata per le strade di Milano e i fotografi hanno immortalato un bacio sulle labbra.

Immediato il gossip sulla nuova coppia. Lei è uscita da poche settimane dalla storia con Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island ed ex fiamma di Selvaggia Roma. La delusione di aver lasciato L’Isola dei Famosi, che doveva costituire la sua fortuna, è risultata meno cocente per Kumar e si sarebbe consolato con la Fiordelisi. Quest’ultima, in ogni caso, ha smentito tutto sui social.

Isola dei Famosi, Akash Kumar annuncia: “CI sarà da divertirsi”

Al momento si trova in studio per la registrazione della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda stasera, giovedì 29 aprile. Come è noto, questo sarà l’ultimo appuntamento in onda su Canale 5 in differita. Dalla prossima settimana il reality show si sposta al venerdì, mantenendo anche il lunedì, fino a giugno quando sarà proclamato il vincitore della quindicesima edizione.

Proprio sul suo profilo Instagram, Kumar ha pubblicato una serie di foto poco prima di iniziare la registrazione, annunciando ai suoi followers che ci sarà di divertirsi. Non sappiamo effettivamente di quale divertimento parli, dal momento che le puntate sembrano essere tutte le stesse e prive di forti dinamiche. Nel dubbio, fidiamoci delle sue parole.