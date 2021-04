Akash e Fiordelisi si baciano: la reazione fiume di Francesco Chiofalo

Il gossip non dorme mai. E nemmeno coloro che lo alimentano: pochi giorni fa l’annuncio di Francesco Chiofalo e Antonella Fioredelisi, che hanno reso noto ai fan di essersi detti addio. Pare che il naufragio non sia freschissimo e che si sia consumato già da qualche tempo. L’ex coppia però ha scelto di rivelarlo solo ora. Amen! Detto questo, manco il tempo di leggere della siffatta rottura, ed ecco spuntare delle foto che hanno immortalato la Fiordelisi baciarsi con Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Oibò, che tenerezza! La questione, naturalmente, non è passata inosservata a Chiofalo. E naturalmente il body builder romano ha provveduto a commentarla via social. E naturalmente non ha avuto parole al miele per l’ex e il modello.

Francesco ha sfornato una serie di Instagram Stories in cui ha bollato come falso il bacio tra Antonella e Akash. Secondo l’ex Temptation Island (nel reality show condotto da Filippo Bisciglia vi prese parte con l’allora fidanzata Selvaggia Roma), la tresca non è per niente genuina: “Quando l’ho visto (la paparazzata del bacio, ndr) mi sono sentito a disagio io per loro per quanto era fake. Non ho mai visto una paparazzata più organizzata di quella: loro ogni venti secondi guardavano i fotografi, a testimoniare come fosse tutto organizzato. Mi sono sentito io a disagio per loro”.

Chiofalo ha quindi spiegato che per quel che riguarda il video che ha visionato, che mostra la sua ex in “atteggiamenti intimi con un altro ragazzo”, non ha alcun problema in quanto Antonella “può fare quello che le pare, come posso farlo anche io”. Ma? “Mi ha dato però fastidio che quando ci siamo lasciati – solo tre giorni fa – ho fatto un discorso molto bello, dicendo che le voglio bene e che per lei ci sarò sempre”. Quindi? “Il giorno stesso, lei, la sera, ha pubblicato delle storie in cui flirta con questo giovane. Le avevo domandato di non lanciarci frecciatine, ma lei mi ha lanciato un’ascia intera”.

A questo punto Francesco sottolinea che è stato lui ad essere lasciato, rispettando la scelta della Fiordelisi. Fin qui, sempre secondo Chiofalo nulla di male. A infastidirlo il fatto che a poche ore di distanza dall’annuncio della rottura sia spuntate le foto con Akash (ma Akash non era quello che schifava il gossip perché lui era il super mega modello di Armani etc etc?). “Ho rispettato la sua scelta, ma immaginate se il giorno stesso in cui venite lasciati, l’altra persona pubblica delle storie con un altro”, dice Francesco.

Chiofalo ragiona quindi in questi termini: “Al massimo potevo fare io questa ripicca, questa bambinata. Ci sta che tu frequenti subito un’altra persona, ma non farei mai questa mancanza di rispetto verso l’altro”.

L’ex Temptation Island si dice sicuro che la tempistica con cui Antonella ha agito mediaticamente sia uno sgarro nei suoi confronti: “Perché le storie che ha fatto il giorno stesso le poteva fare dopo una settimana, per rispetto nei miei confronti”. Al romano la vicenda è proprio andata di traverso. Infatti precisa che lui mai avrebbe avuto un simile atteggiamento Anche perché, sempre secondo il Chiofalo pensiero, se lo avesse avuto lo “avrebbero massacrato” (domanda di chi scrive: chi di preciso lo avrebbe massacrato?).

E ancora: “Penso che sia un brutto esempio da dare a tutti: se una persona chiude una relazione importante, prima di spiattellare a tutti il suo nuovo boyfriend, può aspettare almeno dieci giorni”. Da qui il convincimento ferreo che la Fiordelisi sarebbe inviperita con lui (motivo? Chissà…): “Si, è una ripicca nei miei confronti perché ha rancore verso di me, mi ha lasciato ma ce l’ha con me”.

Nonostante tutto, Francesco sottolinea che vuole ancora molto bene all’ex. Per questo assicura che non le leverà il segui da Instagram (un atto di bene spassionato, a quanto pare, per gli influencer) e che nemmeno toglierà dalla sua bacheca le foto di coppia con la Fiordelisi (altro atto di bene spassionato, a quanto pare, sempre per gli influencer). “Spero che lei sia felice sia con questa persona (se è vero), che lo sia in generale. In bocca al lupo”, conclude. Amen!