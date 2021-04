Akash a Domenica Live, Barbara d’Urso lo gela: “Ecco la differenza tra noi”

“Sono nato pronto”. Inizia così l’intervista di Akash Kumar a Domenica Live. La chiacchierata con Barbara d’Urso inizia subito forte. “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”, ha subito precisato il modello, replicando al chirurgo dei vip che aveva sostenuto che Kumar era andato in terra africana per operarsi agli occhi (alcuni sostengono che l’azzurro delle sue iridi siano frutto di un’operazione chirurgica pericolosa, lui ha sempre smentito). Per provarlo ha addirittura consegnato il suo passaporto alla padrona di casa invitandola a guardare se ci fosse il timbro del visto per il Marocco. “Vedi? Non c’è”, ha chiosato.

A proposito di occhi: di recente Akash ha pubblicato una foto sui social. Foto contestata da molti e non ritenuta veritiera. Non per Kumar: “Sono io quello della foto”. Il dubbio rimane.

Il modello ha poi commentato un altro scatto, in cui pare misteriosamente avere gli occhi scuri. “Hanno photoshoppato l’occhio, lo hanno scurito”, ha sostenuto, invitando la regia a zoommare. “Si vede che sono azzurri in fondo, vedi? Hanno photoshoppato”, ha ribadito.

Nel corso dell’intervista Akash si è poi scaldato rispondendo ad Alex Belli, presente in collegamento. Un fatto che ha spinto la d’Urso a intervenire e a dare una lezione di tv al giovanotto. “Anche tu sei parecchio criticata…”, ha sottolineato Kumar. Pronta la replica di Barbara: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”.

Spazio quindi alle confidenze sul suo stato di salute: l’ex naufrago ha raccontato di aver sofferte di depressione e di attacchi di panico prima di partire per L’Isola dei Famosi. Uno stato che lo ha portato a perdere diversi chili. “Ora sto meglio”, ha rassicurato. Il giovane è quindi tornato sul suo temperamento: “Penso di essere un bravo ragazzo, poi però se mi parte la brocca…”.

Infine spazio a una battuta gossippara che ha coinvolto direttamente la conduttrice campana. Barbara ha invitato l’ospite a tornare nel suo studio nei prossimi giorni, per chiarire alcune questioni che non sono state snocciolate a dovere per mancanza di tempo. “Noi poi ci scriviamo spesso, perché ci conosciamo”, ha raccontato la presentatrice, stimolando la replica tutta pepe di Kumar: “Ti scrivo spesso, ma non come il Visconte”. “Lui è particolare”, ha chiosato con un sorriso la d’Urso.