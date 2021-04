Visconte Guglielmotti: “Amo ancora Barbara d’Urso”, lei risponde così

Ferdinando Guglielmotti, il visconte eliminato dall’Isola dei Famosi, è ancora cotto di Barbara d’Urso. Il diretto interessato ha prima confermato il gossip a mezzo stampa e poi a Domenica Live, proprio davanti alla conduttrice Mediaset 63enne. Una vera e propria dichiarazione d’amore che ha messo in imbarazzo la dottoressa Giò, che non è minimamente interessata all’ex naufrago di Ilary Blasi.

A Domenica Live il visconte Ferdinando Guglielmotti ha spiegato di amare Barbara d’Urso da dieci anni. E a quanto pare non ha alcuna intenzione di cambiare idea: vuole alimentare giorno dopo giorno questo sentimento. A dargli forza anche il fatto che in questi lunghi dieci anni Barbarella non si è mai fidanzata con altre persone. “Ha sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”, ha puntualizzato Guglielmotti in diretta tv.

Le parole di Ferdinando hanno stupito Barbara d’Urso, che ha replicato subito a questa dichiarazione d’amore così forte nel corso della puntata di Domenica Live in onda a Pasqua 2021:

“Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano”

Barbarella ha inoltre consigliato al visconte Guglielmotti di aspettare la fine dell’Isola dei Famosi per incontrare di nuovo Elisa Isoardi. In Honduras, infatti, Ferdinando non aveva nascosto un certo interesse per l’ex conduttrice de La prova del cuoco (che invece non sembrava ricambiare così tanto).

La d’Urso vuole vedere l’amico felice accanto ad un’altra donna e per questo fa il tifo per la collega oggi ancora impegnata all’Isola dei Famosi.

Chi è il visconte Ferdinando Guglielmotti

Il visconte Ferdinando Guglielmotti è un nobile ma pure un imprenditore attivo nel settore dei formaggi. Gestisce l’azienda di famiglia, con la quale nel 2014 ha vinto il Premio Roma per la migliore ricotta. Nel 2015 è invece arrivato il Premio per la migliore caciotta.

Il visconte è stato fortemente voluto dalla produzione dell’Isola dei Famosi perché molto famoso e stimato nel suo settore, ovvero quello caseario. Prima del reality show Guglielmotti aveva fatto qualche rara apparizione televisiva.