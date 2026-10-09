Aida Yespica travolge 5 cassonetti e 2 auto, poi il caos coi carabinieri: no all’alcoltest, denunciata

Guai per Aida Yespica. La modella e showgirl venezuelana è stata denunciata dai carabinieri dopo essersi rifiutata di fare l’alcoltest. Come riferito dalle forze dell’ordine, la 44enne è stata protagonista di un incidente stradale all’alba di venerdì 9 ottobre. Da quanto emerso, intorno alle 5:30, si trovava nel quartiere Parioli, all’incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, quando ha perso il controllo della sua Smart ForTwo e ha travolto 5 cassonetti. Alla fine della carambola, la sua vettura ha anche impattato due auto posteggiate, una Toyota Aygo e una Aixam Sport, danneggiandole. Sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma. A questo punto la situazione sarebbe ulteriormente degenerata.

Aida Yespica travolge 5 cassonetti e 2 auto, poi scoppia il caos con i carabinieri: denunciata

I carabinieri avrebbero chiesto alla modella di effettuare l’alcoltest, ma avrebbero ricevuto un rifiuto. Non solo: Aida avrebbe dato in escandescenza, inveendo contro i militari, che l’avrebbero quindi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Sono stati subito effettuati anche i rilievi per determinare la precisa dinamica dell’incidente. Al momento non risultano esserci altre persone coinvolte. Per quanto riguarda la posizione della showgirl, si ricorda che il rifiuto dell’alcoltest comporta conseguenze, come previsto dal Codice della Strada.

Chi è Aida Yespica

Aida Yespica è una modella e showgirl di origini venezuelane, nota in Italia per i calendari risalenti ai primi anni 2000 e per aver partecipato a diversi programmi televisivi. Inoltre ha avuto un piccolo ruolo nel film Natale in crociera (regia di Neri Parenti, 2007). Sul piccolo schermo, tra l’altro, è stata protagonista in qualità di concorrente dell’Isola dei Famosi (ha preso parte a due edizioni) e del Grande Fratello Vip nel 2017. La litigata furibonda con Antonella Elia nel 2004 nel reality dei naufraghi è diventata una delle scene cult dell’immaginario collettivo televisivo.

Yespica è stata anche a lungo chiacchierata dal gossip. Dal 2007 al 2009 ha avuto una relazione con il calciatore Matteo Ferrari. I due hanno avuto il figlio Aron il 27 novembre 2008. Nel luglio 2012 è convolata a nozze a Las Vegas con l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales. Il matrimonio è giunto al capolinea l’anno successivo. Dopo aver ottenuto la separazione legale da Gonzales, è apparsa insieme al finanziere Roger Jenkins. La storia d’amore è naufragata nel 2016. Nel 2020, nel corso di una trasmissione televisiva, ha raccontato di essere stata fidanzata con una donna famosa, ma ha preferito non rendere noto il nome della persona in questione.