Sono sempre di più i Vip che scelgono di iscriversi al social a pagamento “Onlyfans“, così da ricevere una somma di denaro in cambio di contenuti. Tra i tanti, troviamo ad esempio la star del web Denis Dosio o le showgirl Antonella Mosetti ed Elena Morali. L’ultima ad essere sbarcata sul sito web è la showgirl venezuelana, Aida Yespica. Dopo alcuni anni di assenza dalla televisione a seguito della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” nel 2017, la modella è ormai quasi esclusivamente presente sui social network. Per questo, ha deciso di ampliare ancora di più il suo pubblico. Aida ha pubblicato oggi una sensuale foto in intimo sul suo profilo Instagram con scritto: “Ops.. scommessa persa. Ci vediamo nell’altro social“. Dopodiché, nelle sue storie ha spiegato il perché di questa scelta.

Aida Yespica sbarca su Onlyfans: prezzo e critiche

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, queste le parole della Yespica. A quanto pare, dunque, l’ex vippona avrebbe deciso di iscriversi su “Only Fans” così da poter avere un contatto più ravvicinato con i suoi seguaci, cosa che è più difficile da instaurare su Instagram.

Detto questo, molti non hanno molto creduto a questa versione e alcuni suoi followers hanno criticato la decisione di mettersi in mostra su questo tipo di social network. Non è un mistero che la piattaforma sia spesso usata per la pubblicazione di foto non certo adatte a un pubblico di minori. Altrimenti detto, ci finiscono sovente scatti assai arditi e pepati. Dunque, Aida allieterà gli abbonati proprio con questa tipologia di contenuti.

Per questo, c’è chi ha definito questa mossa come un modo per non finire totalmente nel dimenticatoio e cercare di guadagnare il più possibile, traendo enormi profitti per delle semplici fotografie. Ma quale sarebbe il prezzo che bisognerebbe pagare per poter accedere al profilo di Aida Yespica? Ebbene, abbonarsi costerebbe 25 dollari al mese. In questo modo si può avere accesso ai contenuti esclusivi postati dalla modella e poter anche chattare con lei in maniera privata. Nonostante le numerose critiche, molti hanno già iniziato a iscriversi sul canale in questione, dichiarandosi entusiasti dell’opportunità data da Aida.