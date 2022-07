Aida Yespica riabbraccia il figlio in America: erano separati da più di 2 anni

Aida Yespica ha riabbracciato il figlio Aron dopo più di due anni! Un abbraccio che hanno atteso a lungo, troppo a lungo. A tenerli separati è stata la distanza e non solo: anche le circostanze hanno avuto il loro peso. Il figlio di Aida Yespica vive a Miami, insieme al padre Matteo Ferrari. La modella ha scelto di affidarlo al padre per questioni economiche non facili che ha dovuto affrontare. In passato infatti è stata vittima di una truffa che le ha fatto perdere molti soldi. Da quel momento Aron si è trasferito in America, frequenta la scuola lì e ormai vive stabilmente in Florida, da quando aveva 7 anni.

Prima del Covid vedersi era più semplice, poi tutto è precipitato. Aida ha raccontato spesso in questi mesi il dolore di dover stare lontana dal figlio. I problemi si sono susseguiti e alla fine sono trascorsi due anni e mezzo prima di rivedersi. Nelle scorse ore è arrivato il video su Instagram dell’abbraccio tra Aida Yespica e il figlio: “Finalmente dopo due anni e mezzo ti posso riabbracciare vida mia”. Questo ha scritto lei sotto al video. Si sono incontrati in un hotel a Miami, dove il figlio è arrivato con un trolley.

Aron indossava la mascherina appena è arrivato, Aida le è andata incontro e si sono subito stretti in un lungo abbraccio. Poi il 13enne si è tolto la mascherina e si sono baciati, un tenero bacio tra mamma e figlio che sono stati lontani troppo a lungo. Aida si è allontanata dal figlio per pochi istanti, quelli necessari a vedere quanto fosse cambiato e soprattutto cresciuto. Dopo si sono subito abbracciati di nuovo. Sempre su Instagram c’è anche il video in cui pranzano insieme mangiando il loro piatto di pasta preferito: la carbonara.

Perché Aida Yespica e il figlio si sono rivisti dopo due anni e mezzo? Prima lei ha avuto problemi con il visto per entrare in America: glielo hanno cancellato per ben quattro volte a causa della pandemia. Poi le hanno detto che avrebbe dovuto aspettare. Aron non poteva venire in Italia perché non era vaccinato e quindi non sarebbe potuto rientrare in America. Adesso evidentemente Aida ha ottenuto il visto ed è volata subito a Miami a riabbracciare il figlio.