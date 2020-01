Aida Yespica, l’amore per superare il momento no: fuga romantica

Aida Yespica trova un po’ di pace e amore, nonostante il difficile momento familiare: fuga romantica sulle dolomiti

Aida Yespica, finalmente un po’ di ristoro: la showgirl venezuelana, che nell’ultimo periodo è stata ospite in diversi salotti tv per raccontare la delicata vicenda familiare relativa agli sporadici incontri con il figlio Aron, ha trovato dei momenti di pace e quiete in questi giorni. Tutto merito del suo compagno Geppy, con il quale si è concessa una romantica fuga sulle Dolomiti, in un caldo e intimo resort. A renderlo noto è stata la stessa Aida che ha pubblicato una serie di Stories Intagram, con tanto di abbracci, baci e cuoricini amorevoli per il suo fidanzato.

Aida e Geppy: alti e bassi, poi la stabilità

La storia tra Geppy e Aida va avanti ormai da diverso tempo. Più precisamente da qualche mese prima della sua entrata al Grande Fratello 2. Tuttavia dopo il reality la relazione ha vissuto momenti di alti e bassi, con tanto di rotture temporanee. Poi, l’estate scorsa, ecco la ri-unione. “Ora posso dirlo, ci amiamo”, confidava al magazine Spy la venezuelana nel luglio 2019, aggiungendo: “Ci siamo lasciati e ripresi. Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo”. Al settimanale ‘rosa’, la Yespica inoltre dichiarava: “Lui è una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano. A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo.”

La delicata vicenda tra Aida e Matteo Ferrari

Aida, da circa un mese e mezzo, racconta di essere rimasta impigliata nelle maglie della burocrazia e di non riuscire ad ottenere i documenti per viaggiare negli Usa e vedere suo figlio (che attualmente abita con il padre, Matteo Ferrari). La modella ha avuto parole molto dure anche sull’ex calciatore, accusandolo di non essere collaborativo nella delicata situazione creatasi. Per il momento Ferrari ha solamente detto, via social, che sarebbe opportuno sentire tutte le campane prima di dare giudizi sulla questione.