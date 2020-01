Aida Yespica vede il figlio: come ha passato le feste, parla Matteo Ferrari

Aida Yespica rivede il figlio Aron: come ha passato le feste di Natale e le parole dell’ex Matteo Ferrari

Di recente Aida Yespica ha confessato di vivere un periodo molto delicato. Da mesi non riesce a vedere frequentemente il figlio Aron (11 anni), che vive in America con il padre Matteo Ferrari. A Verissimo, la showgirl ha spiegato che per motivi burocratici e per questioni non del tutto chiare legate a Ferrari – con il quale il rapporto pare che si sia usurato – la situazione si è fatta molto pesante. Tuttavia, nelle ultime ore, la modella è riuscita a vedere Aron a Milano. A testimoniarlo diverse Instagram Stories pubblicate dalla stessa Aida. Nei giorni scorsi, inoltre, per la prima volta, circa la vicenda, ha espresso una valutazione anche Ferrari…

Aida attaccata a Natale: la replica della showgirl

Aida ha visto Aron anche prima delle feste natalizie. Più precisamente il giorno 17 dicembre 2019. Lei stessa lo ha spiegato, rispondendo ad alcuni fan su Instagram. Nella fattispecie si è creata una polemica: la showgirl ha pubblicato sul social una foto con il figlio il giorno di Natale ed alcuni suoi seguaci l’hanno attaccata, insinuando che a Verissimo non abbia detto tutta la verità. “Inutile, anche a Natale dovete dire la vostra per sentirvi qualcuno? – ha replicato la venezuelana – Questa è una foto del 17 di dicembre quando ho avuto mio figlio per una giornata soltanto. Mi auguro che per il prossimo anno abbiate qualcos’altro a cui pensare”. E ancora: “Lui (Matteo Ferrari, ndr) me l’ha dato (Aron, ndr) soltanto per una giornata. Dovete smetterla di sputare sempre cattiveria senza sapere. Questa foto è del giorno 17 di dicembre. Veramente non avete niente altro da fare?”. E in effetti, Aron pare che abbia passato poi il Natale con papà Matteo che, tramite un post, ha detto la sua per la prima volta sulla vicenda sollevata dall’ex.

Matteo Ferrari: “Bisogna ascoltare le due campane”

“Merry Christmas to all with love 🎄🎅🏾 P.s. Bisogna sempre ascoltare le due campane prima di dare sentenze Buon Natale”. Questo il messaggio scritto alla Vigilia di Natale da Ferrari, a corredo di uno scatto con il figlio e altri affetti. Evidentemente l’ex calciatore ha voluto sottolineare che prima di farsi un’idea definitiva di quanto sta accadendo, sarebbe opportuno valutare anche la sua versione dei fatti che, al momento, non è ancora stata espressa pubblicamente.