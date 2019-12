Aida Yespica: “Matteo senza cuore”, il dolore per il figlio, il crac finanziario

Aida Yespica provata a Verissimo: il rapporto inesistente con l’ex Matteo Ferrari (“Non me lo spiego”), la spinosa vicenda relativa al figlio e il crac finanziario (“Ero rimasta senza un euro”)

Momento delicato per Aida Yespica. La modella venezuelana sta vivendo una situazione tutt’altro che rosea. Da 4 mesi non riesce a vedere il figlio Aaron per problemi burocratici e per via di un rapporto usurato con il suo ex, Matteo Ferrari, il padre del ragazzo (11 anni). A Verissimo la showgirl ha rilasciato un’intervista in cui è apparsa molto provata. “Mio figlio non lo vedo da 4 mesi. In Venezuela c’è una situazione complicata. Non riesco ad avere il mio passaporto, sono già andata due volte al consolato. Il visto americano mi è scaduto. L’ho chiesto ma è impossibile averlo, non lo so”, racconta la Yespica. Di recente, in realtà, Aida è riuscita a vedere Aaron, ma solo per poche ore, qualche giorno fa. Ricordiamo che lui è domiciliato a Miami con il padre.

I problemi economici di Aida: “Sono stata truffata”

“Fino a quando lui ha avuto 7 anni stava con me. Quando io abitavo a Los Angeles ho investito soldi per un film e per un’impresa. Mi hanno truffato, sono tornata senza un euro”, spiega la modella che aggiunge: “Io allora ho dato il figlio al papà, anche lì stavo aspettando il visto. Aaron è stato a Miami per un anno, eravamo contenti tutti. Lui si trovava bene a scuola ed io ho ricominciato a lavorare in Italia. Assieme a Matteo abbiamo deciso di comune accordo di domiciliarlo a Miami”. E fin qui tutto bene. Poi a febbraio è iniziato il calvario. “Mi arriva un documento che il padre voleva l’affidamento esclusivo. La battaglia legale l’ho vinta io, ma ora non posso raggiungerlo“, narra sempre Aida. La Toffanin cerca di capire i motivi del perché si sia arrivati a questo punto e…

“Con una persona senza cuore come fai, ma ora basta. Non è giusto, è dura”

“Non c’è più rapporto con Matteo e quindi non c’è più flessibilità?”, chiede Silvia Toffanin. “Non riesco a spiegarmelo perché non me lo lascia (Aaron, ndr)”, risponde Aida. Scoppia in lacrime e prosegue: “Sono sua madre, un po’ di cuore. Non capisco, sto cercando le risposte. Per due anni non mi ha dato il mantenimento, ma non gli ho chiesto niente”, ha aggiunto. La Toffanin ha chiesto più volte se ci siano motivi che spiegano il repentino comportamento di Ferrari, ma la sua ex ha ribadito di non sapere perché si stia comportando così. “Naturalmente Matteo, se vuole replicare e dare la sua versione, è ben accetto”, ha sottolineato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Infine un’ultima domanda: “Non potete accordarvi?”, “Con una persona senza cuore come fai? Ma ora basta. Non è giusto, è dura”, ha chiosato Aida.