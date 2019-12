Aida Yespica: “Da 4 mesi non vedo mio figlio, sono a pezzi”

Nuovi problemi per Aida Yespica che non passerà il Natale col figlio Aaron

Non è un momento sereno per Aida Yespica. La venezuelana più famosa del piccolo schermo non vede il figlio Aaron da ben quattro mesi. La modella e soubrette non è riuscita ad incontrarlo in occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso 27 novembre, e non passerà col bambino neppure il prossimo Natale. Come raccontato ai tempi del Grande Fratello Vip il piccolo vive a Miami con il padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari. Allo sportivo è stata affidata la custodia di Aaron, che non riesce a vedere la madre tutti i giorni. In una recente intervista al settimanale Vero Aida ha ammesso che è davvero a pezzi per questa situazione, scaturita da alcuni problemi con i suoi documenti.

Aida Yespica non riesce a vedere il figlio Aaron da mesi

“Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi”, ha confidato Aida Yespica. La 37enne non è riuscita a raggiungere il figlio neppure lo scorso 27 novembre, in occasione del suo compleanno. “Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita”, ha dichiarato. “Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”, ha aggiunto.

Aida Yespica è di nuovo felice accanto a Geppy Lama

In attesa di riabbracciare Aaron, Aida Yespica si consola con il fidanzato Geppy Lama. I due sono tornati di recente insieme e sono più uniti che mai. In questo periodo Aida ha poi scelto di non apparire in televisione. “Tornerei volentieri ma in questo momento non ci sono programmi nuovi che potrei fare. Si fanno solo reality e io ho già dato, per me quello è un capitolo chiuso. Inoltre, non mi va di andare a fare l’opinionista in programmi dove si urla. Non sono fatta per quelle cose, non mi rispecchiano. Preferisco aspettare l’occasione giusta”, ha chiarito.