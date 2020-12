Aida Yespica, è finita la storia d’amore con Geppy Lama. La rivelazione

Aida Yespica è tornata single. A riportare la notizia è Chi Magazine ma a rivelarlo è stata la stessa coppia sui rispettivi social network, come dichiarato dal settimanale di Alfonso Signorini. La showgirl è stata impegnata con l’imprenditore Geppy Lama in una relazione di circa tre anni. La coppia in questi giorni ha deciso di allontanarsi definitivamente dal compagno. Evidentemente i due hanno incontrato nuove difficoltà durante questo duro anno che non sono riusciti a superare del tutto.

In realtà le cose durante l’estate sembravano andare per il verso giusto. Geppy e la Yespica erano stati paparazzati mentre trascorrevano le vacanze alle terme di Bormio. La coppia si era trovata distante durante il lockdown di marzo. Aida, infatti, lo aveva trascorso nella sua casa di Milano mentre Geppy nella sua abitazione romana. La vacanza sarebbe stata dunque il pretesto per poter passare finalmente del tempo insieme e dedicarsi l’uno all’altro.

Inoltre, l’ex compagno di Aida ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per lei. Recentemente le era stato vicino anche in un momento estremamente particolare. Durante la quarantena dei primi dell’anno, infatti, la showgirl non era potuta stare accanto neanche al figlio e aveva sofferto molto il distacco. Aron, difatti, aveva passato l’intero lockdown con il padre Matteo Ferrari, a Miami, dove entrambi abitano stabilmente. Di conseguenza, la Yespica si era lamentata dell’impossibilità di raggiungerlo con alcun mezzo. A peggiorare la situazione era stato anche l’ex calciatore che Aida aveva accusato di impedirle di essere presente nel rapporto con il figlio.

A conclusione di ciò, la notizia dell’allontanamento tra Aida Yespica e Geppy Lama ha lasciato l’amaro in bocca. I due hanno affrontato insieme diverse difficoltà nell’ultimo anno tra cui sicuramente la malattia da Coronavirus. Dopo i casi di contagio scoppiati in Sardegna al Billionaire, discoteca di Flavio Briatore, la Yespica aveva scoperto di essere positiva al Covid-19 a fine agosto. Di conseguenza, anche lo stesso Lama era stato contagiato. Pertanto, in quella circostanza avevano deciso di passare la quarantena insieme.

Da quanto riporta il giornale di Alfonso Signorini Chi Magazine è proprio in questa occasione che i due si sono accorti di non provare più gli stessi sentimenti l’uno per l’altra. L’amore tra loro è definitivamente finito. Ora alla Yespica non resta che godersi la sua vita da single e i 12 anni del figlio Aron, compiuti solo qualche giorno fa, che lei stessa ha definito la sua favola più bella.