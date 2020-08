Aida Yespica positiva al Covid-19 dopo la vacanza in Sardegna

Sono sempre più numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo trovati positivi al Coronavirus, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna. Per molti di loro, quindi, le vacanze nell’incantevole cornice della Costa Smeralda è costato davvero caro. Per accertare il proprio stato di salute, sono tante le celebrity che in questi giorni si stanno sottoponendo a test e tamponi, dopo essere ritornati a casa o prima di fare il viaggio di rientro. Al coro di chi ha rivelato negli ultimi giorni la positività al Covid-19, si è unita anche la showgirl Aida Yespica. L’annuncio è arrivato come sempre tramite un post pubblicato sui profili ufficiali dell’ex gieffina nei principali social network di condivisione. “Ciao ragazzi, volevo avvisarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone” ha esordito la Yespica, per poi aggiungere che lo ha fatto pur non presentando alcun sintomo. Poi la showgirl ha rivelato che è risultata positiva al Covid-19.

L’appello di Aida Yespica

La modella ha voluto rassicurare tutti dicendo che nonostante la positività sta bene, per poi aggiungere di essere asintomatica. L’ex concorrente di reality ha poi proseguito auspicando che passi al più presto questo brutto momento. Prima di concludere il suo post, Aida ha voluto lanciare un appello ai tanti fan e followers: “Mi raccomando massime precauzioni” quindi ha esortato tutti ad utilizzare i dispositivi di sicurezza personali, come le mascherine. Nelle ultime ore sono davvero tanti i commenti e le attestazioni di sostegno che sta ricevendo la Yespica sui social. Anche il compagno Geppy Lama ha voluto incoraggiare Aida, scrivendo: “Forza amore“.

Le precisazioni di Aida

In una precedente Instagram story la showgirl ha rivelato che nei giorni scorsi si era sottoposta in Sardegna ad un primo tampone, poi risultato negativo. Quindi una volta ritornata a casa ha fatto un secondo test, che invece è risultato positivo. La showgirl ha fatto questa precisazione, forse, per anticipare e contrastare le critiche mosse da tanti contro i vip che hanno fatto i test solo al rientro dalle vacanze. Mettendo così a rischio contagio le persone con cui entravano in contatto durante la vacanza. Nelle ultime ore hanno annunciato la positività al Covid anche Antonella Mosetti, Federico Fashion Style, Nilufar Addati e tanti altri.