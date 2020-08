Aida Yespica, come sta e come procede la storia con Geppy

Aida Yespica e Geppy Lama continuano ad amarsi. I due, che hanno iniziato una relazione circa tre anni fa – nel mezzo non sono mancati momenti di forte difficoltà – stanno trascorrendo insieme le vacanze, segno che la storia procede nel verso giusto. Attualmente si trovano alle terme di Bormio per sfuggire alla calura estiva che sta ‘mordendo’ la Penisola in questo afosissimo inizio di agosto. La showgirl venezuelana e l’imprenditore pare che vogliano recuperare il tempo perduto durante la quarantena dove si sono ritrovati distanti. Motivo? Aida è di base a Milano, mentre Geppy vive a Roma. Quando è scattato il lockdown la coppia si è ritrovata forzatamente separata e come altri nella medesima situazione non ha potuto fare altro che attendere che venissero allentate le restrizioni sugli spostamenti.

Aida ritrova un po’ di serenità al fianco di Geppy

Durante la quarantena Aida si è trovata lontana anche dal figlio Aron, che come è noto vive con il padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, a Miami. Ricordiamo che sulla questione relativa agli incontri con Aron, la Yespica aveva accusato a Verissimo Ferrari di non permetterle di essere presente con costanza nella vita del figlio. Inoltre la venezuelana sosteneva di essere stata vittima della burocrazia e di essere impossibilitata a raggiungere gli Usa (questo accadeva prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19). Ferrari non ha mai risposto pubblicamente all’ex, seppure via social ha lasciato trapelare il suo disappunto, facendo intendere che la versione dei fatti fosse diversa da quanto narrato dalla showgirl.

Aida e la storia con Geppy: alti e bassi

Oggi Aida sembra aver recuperato un po’ di serenità al fianco di Geppy. La coppia, lungo i tre anni di relazione, ha avuto anche momenti delicati. Dopo il Grande Fratello 2, reality a cui la Yespica ha partecipato nel 2017, la love story pareva essersi ormai incardinata su un binario morto. Invece, dopo vari tira e molla il rapporto è andato via via a migliorare. Oggi Lama è un punto di riferimento per la modella sudamericana che di recente non ha nemmeno escluso la possibilità di poter diventare madre per la seconda volta.