Aida Yespica è ancora fidanzata con Geppy Lama: cosa fa oggi la coppia

Aida Yespica e Geppy Lama stanno ancora insieme. Qualche giorno fa il settimanale Chi ha parlato di una rottura tra i due e i diretti interessati hanno smentito via Instagram. Dove, sui rispettivi account, si sono mostrati complici e affiatati. Passano gli anni ma Aida e Geppy sono più uniti che mai. Insieme hanno sconfitto anche il Covid-19 e ora si stanno godendo la quotidianità a Itri, nel Basso Lazio, dove Geppy possiede una casa.

Interpellato da noi di Gossipetv Geppy Lama ha assicurato che la notizia di una rottura con Aida Yespica è solo una fake news. Tra i due la storia d’amore procede a gonfie vele. L’emergenza Coronavirus ha unito ancora di più Geppy e Aida, che si divertono con poco. Come mostrano sui social network la Yespica e il fidanzato si divertono tra grigliate, abbuffate di dolci e tante coccole.

Una “normalità” che Aida Yespica ha sempre sognato dopo aver sofferto tanto per amore. Oggi i drammi del passato sono lontani: grazie a Geppy Lama la 38enne è rinata. E per godersi appieno la sua vita privata Aida ha messo da parte la carriera, concentrandosi su pochi progetti, legati perlopiù al ruolo di modella. La Yespica ha detto addio al mondo della tv da tempo se non per qualche breve ospitata, come quella di qualche mese fa a Rivelo.

Aida Yespica e Geppy Lama si amano ormai da oltre tre anni. Una relazione importante, che ha avuto la meglio pure sul chiacchiericcio nato attorno all’amicizia tra Aida e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. I due si sono avvicinati molto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip ma la Yespica non è mai andata oltre per rispetto del suo fidanzato.

Le crisi con Geppy Lama non sono certo mancate ma oggi è tutto risolto. L’imprenditore partenopeo e Aida Yespica fanno sul serio e la sudamericana non ha nascosto la voglia di mettere su famiglia. Un secondo figlio per Aida, già mamma di Aron avuto dall’ex Matteo Ferrari. Il bambino vive a Miami con il padre.