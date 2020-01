Aida Yespica inedita: “Ho amato una donna famosa”

Aida Yespica a Rivelo: “Ho avuto una relazione clandestina con una donna famosa”

Aida Yespica ha fatto un’inedita confessione a Rivelo, il programma di Real Time di Lorella Boccia di cui è stata ospite giovedì 9 gennaio. La soubrette venezuelana, tornata alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver amato una donna molto famosa in passato. Ebbene sì, la sud americana ha vissuto un amore lesbo: una passione segreta di cui nessuno era a conoscenza fino ad oggi. Come raccontato dalla Yespica, la storia è andata avanti clandestinamente per circa un anno, quando lei era poco più che ventenne ma viveva e lavorava già in Italia. Una relazione per la quale la modella ha molto sofferto e finita per la popolarità, alquanto enorme, dell’altra persona.

Rivelo: i dettagli della storia lesbo di Aida Yespica

“Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei. Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini”, ha detto Aida Yespica a Rivelo. “In quel momento ero molto piccola, non lo rifarei”, ha sottolineato. La 37enne ha poi chiarito che ancora oggi continua ad avere un rapporto con la sua ex fiamma: “Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo”.

Oggi Aida Yespica è tornata tra le braccia di Geppy Lama

Nonostante un passato tormentato, Aida Yespica è felice accanto a Geppy Lama, giovane imprenditore napoletano. La Yespica sogna di avere un altro figlio dal compagno ma per il momento preferisce andarci coi piedi di piombo. “Abbiamo vissuto un tira e molla per tre anni. Prima di costruire una famiglia voglio vedere bene come va”, ha puntualizzato Aida, già mamma del piccolo Aaron, avuto undici anni fa dall’ex calciatore Matteo Ferrari.