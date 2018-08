Aida Nizar sogna Barbara d’Urso: la reazione della conduttrice

Aida Nizar sogna Barbara d’Urso mentre è in catamarano: la conduttrice pubblica il video

Barbara d’Urso è pronta a tornare in tv con Pomeriggio 5 e Domenica Live. Dopo l’in bocca al lupo per il ritorno in televisione da parte di Veronica Satti, Serena Grandi, Eva Grimaldi, Carmen Di Pietro e tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo, arriva un video anche da parte di Aida Nizar. L’ex gieffina, che contrasta il pubblico televisivo e social, ha mandato un video mentre è a bordo di un catamarano e sogna Barbara d’Urso: “Barbara, tesoro, aspettami. Non iniziare Pomeriggio 5 e Domenica Live senza di me!”. Poi la Nizar si sveglia: “Ma dove sono?”. La conduttrice Barbara d’Urso ha condiviso il video della gieffina sul suo profilo Instagram: “Aidaaaa, adesso anche nei sogni? Aiuto“.

Aida Nizar lavorerà al fianco di Barbara d’Urso

Nella nuova stagione di Pomeriggio 5 e Domenica Live Barbara d’Urso inviterà anche la ex gieffina Aida Nizar che farà presenza fissa. La spagnola ha più volte confessato di voler lavorare per la televisione italiana e, mentre spera di diventare una Iena, sarà presente presso gli studi di Canale 5 che vedono la conduzione di Barbara d’Urso. Dopo le passate stagioni, Aida Nizar è pronta a tornare nel salotto di Domenica Live e di Pomeriggio 5. Ma la conduttrice Barbara d’Urso non è impegnata solo con i due programmi in questione.

Barbara d’Urso tra Pomeriggio 5, Domenica Live e La Dottoressa Giò

Lunedì 3 settembre inizierà la nuova attesissima stagione di Pomeriggio 5. Per Domenica Live, i fan di Barbara d’Urso, dovranno aspettare ancora domenica 16 settembre. Ma questi non sono gli unici appuntamenti televisivi con la conduttrice. Barbara d’Urso, infatti, è pronta a tornare con La Dottoressa Giò, la serie divenuta famosa negli anni ’90. La d’Urso è sarà ancora una volta una ginecologa: “Non sono entrata solo in sala parto, ma anche in camera operatoria: oltre ai parti naturali, infatti, ho assistito anche a diversi parti cesarei,che sono interventi chirurgici veri e propri” ha raccontato.