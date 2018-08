Barbara d’Urso è la Dottoressa Giò: “Ho fatto pratica in sala parto..”

Barbara d’Urso e il suo ritorno alla fiction con la Dottoressa Giò

La dottoressa Giò sta per tornare. Non manca molto al ritorno della fortunata serie degli anni 90 che ha reso Barbara d’Urso la ginecologa più famosa d’Italia. La fiction è a metà tra un medical drama e una serie investigativa, e ha saputo appassionare il pubblico di puntata in puntata a tal punto da richiederne il ritorno. La serie giunta alla sua terza stagione vedrà Barbara d’Urso ritornare a vestire il camice dopo vent’anni. La conduttrice a dimostrazione della sua completa dedizione al lavoro ha iniziato a occuparsi della serie appena il giorno dopo la finale del Grande Fratello sacrificando così le sue vacanze estive. Ma questo non sembra spaventare la bella napoletana visto che ha dichiarato più volte di volersi ritirare dalla televisione a 90 anni! Il personaggio della omonima serie invece oltre a salvare vite e far nascere bambini avrà a che fare con intrighi, indagini e anche con un nuovo amore. Il tutto condito dai temi attuali affrontati da Barbara d’Urso stessa nelle sue trasmissioni come: la violenza sulle donne e le famiglie arcobaleno.

Barbara d’Urso in sala parto

La professione della dottoressa Giò e quindi il ruolo che interpreta Barbara d’Urso è quello della ginecologa, un ruolo che ha impegnato l’attrice a far pratica in una vera e propria sala parto, infatti quest’ultima ha dichiarato al settimanale Di Più: “Non sono entrata solo in sala parto, ma anche in camera operatoria: oltre ai parti naturali, infatti, ho assistito anche a diversi parti cesarei,che sono interventi chirurgici veri e propri.” La partenopea più amata della tv sembra aver sconfitto la sua paura per aghi e bisturi ed è ora capace ad assistere ad un intervento chirurgico senza tremare. La bella esperienza ha reso stupite e felici anche le mamme in sala parto, con cui la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto lunghe chiacchierate. anche se, afferma al settimanale Di Più: “Nessuna di loro ha chiamato sua figlia Barbara. E quello che è peggio, nessuna l’ha chiamata Giò.”

Quando riprendono le trasmissioni di Barbara d’Urso?

Barbara d’Urso è pronta a far ritorno a Settembre con le sue storiche trasmissioni. Pomeriggio Cinque tornerà già il 3 settembre, mentre per Domenica Live bisognerà ancora attendere un po’, il suo ritorno, infatti, è previsto per il 16 settembre in concorrenza alla Domenica IN di Mara Venier.