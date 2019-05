After film, sequel confermato: Anna Todd mostra la sceneggiatura

After 2 ci sarà: arriva la conferma dalla scrittrice Anna Todd

Finalmente è arrivata l’ultima conferma: After 2 si farà! Anna Todd, autrice della storia di Hardin e Tessa, ha dato la notizia sul suo account Instagram, dove ha mostrato la prima pagina della sceneggiatura del sequel. La scrittrice texana ha lavorato al copione insieme allo sceneggiatore Mario Celaya. Per la nuova pellicola la Todd ha scelto di cambiare sia sceneggiatore sia regista: le critiche degli afternators, così come vengono chiamati i numerosi lettori di After, hanno spinto la 30enne a fare di più per il sequel. In modo da restare fedeli al secondo romanzo della saga letteraria, cosa che non è successa col primo film dove le divergenze con la controparte cartacea sono state numerose.

Il messaggio di Anna Todd sul sequel di After

“After 2-Un cuore in mille pezzi ci sarà! Abbiamo un sequel! Avrete maggiori dettagli appena i produttori diffonderanno il comunicato ufficiale. Ho collaborato alla sceneggiatura e sono eccitata all’idea di vederla presto sul grande schermo. Grazie ragazzi per aver reso After il più grande film indipendente dell’anno”, ha scritto Anna Todd su Instagram. After ha riscosso un grande successo in Europa, Italia compresa, ed è stato il lungometraggio più visto al cinema per settimane. Visto che la sceneggiatura è già stata terminata è probabile che le riprese del sequel inizieranno in estate, in modo da far uscire After 2 nel 2020.

La promessa di Anna Todd per il sequel di After

Rispondendo sui social network ad alcuni fan, Anna Todd ha promesso qualche tempo fa che il sequel sarà più fedele al secondo romanzo della saga a differenza del primo film dove ci sono stati parecchi cambiamenti. “Hardin sarà di nuovo Hardin”, ha assicurato l’autrice riferendosi al carattere del protagonista, che nel primo film è stato parecchio addolcito rispetto alla sua controparte cartacea. Confermati ovviamente i due attori protagonisti: l’inglese Hero Fiennes-Tiffin e l’australiana Josephine Langford.