After film, gli attori e Anna Todd a Roma: dove e quando

Gli attori del film di After e la scrittrice Anna Todd a Roma

L’indiscrezione degli ultimi giorni è diventata realtà: gli attori di After, insieme alla scrittrice Anna Todd, verranno a Roma! Dopo il firmacopie di Milano è stato annunciato un altro evento simile a Roma. L’evento si terrà sabato 30 marzo, dalle 18.30 alle 19.30, presso La Feltrinelli di Via Appia Nuova 427 di Roma. Acquistando la nuova edizione del libro presso tale libreria si potrà avere il pass che darà accesso al firmacopie. Durante tale momento i lettori potranno fare foto con Hardin e Tessa e ricevere autografi dalla Todd. Verrà dato un pass per ogni libro acquistato fino ad esaurimento scorte. A Milano il firmacopie è invece fissato a venerdì 29 marzo presso la Mondadori Megastore di Piazza Duomo.

Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford a Verissimo

Gli attori di After saranno anche protagonisti della tv italiana. Silvia Toffanin ha annunciato che Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford saranno ospiti della puntata di Verissimo del prossimo sabato 30 marzo (che verrà registrata venerdì pomeriggio). Nel corso della trasmissione -che inizierà alle ore 15 su Canale 5 – verranno mostrate diverse scene del film di After, che uscirà in Italia il prossimo 11 aprile. All’intervista non mancherà Anna Todd, che sta girando da qualche settimana l’America e l’Europa per promuovere la pellicola, della quale è stata sceneggiatrice e produttrice.

La trama del film di After, tratto dal libro di Anna Todd

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.