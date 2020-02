È uscito il trailer di After 2, il film su Hardin e Tessa tratto dal romanzo di Anna Todd

Hardin e Tessa tornano al cinema! Nel giorno di San Valentino è stato diffuso il trailer del sequel di After, film tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. Un trailer piccante, come potete vedere nel video più in basso. Come promesso dalla scrittrice, per il nuovo film gli sceneggiatori hanno scelto di restare più fedeli alla controparte cartacea. E così abbondano le scene spinte tra Tessa e Hardin, il cui amore è messo a dura prova da una new entry importante: Trevor. Un collega della giovane Young alla Vance Pubblications che manda in crisi Hardin, che deve riscattarsi agli occhi di Tessa dopo la scommessa che gli ha cambiato la vita. Ma quando uscirà After 2?

Quando uscirà il secondo film di After con Josephine Langford e Hero

Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale d’uscita di After 2. Ma secondo indiscrezioni la pellicola arriverà in Europa e negli Stati Uniti in primavera, come accaduto col primo film lo scorso anno. Anna Todd ha confidato qualche tempo fa che negli USA il sequel sarà vietato ai minori di 16 anni per via delle scene hot, decisamente maggiori e più consistenti rispetto al primo film. Oltre a Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) e Josephine Langford (Tessa) nel cast di After 2 non mancheranno: Khadijha Red Thunder (Steph), Samuel Larsen (Zed), Shane Paul McGhie (Landon), Dylan Arnold (Noah).

Chi sono i nuovi attori di After 2: ci sono anche Candice King e Dylan Sprouse

Tra le new entry di After 2: Charlie Weber (Vance), Candice Accola King (la Caroline di The Vampire Diaries che indosserà i panni di Kim), Max Ragone (Smith), Dylan Sprouse (Trevor), Louise Lombard (Trish), Karimah Westbrook (Karen), Rob Estes (Ken). Come si può notare nell’elenco sono cambiati gli attori che interpretato Ken, il padre di Hardin, e Karen, la madre di Landon. Nel primo film di After i due personaggi erano interpretati rispettivamente da Peter Gallagher e Jennifer Beals. Entrambi hanno dovuto rinunciare al sequel per altri impegni di lavoro.

Cosa succederà nel secondo film di After di Anna Todd

La produttrice Jennifer Gibgot ha annunciato sui social network che in After 2 non mancheranno delle scene importanti del secondo libro della saga. Più precisamente si tratta delle seguenti scene:

-Tessa ubriaca a Seattle durante il meeting con la Vance

-Hardin che si unisce alla lezione di yoga di Tessa

-Tessa che conosce per la prima volta Trish, la madre di Hardin

-Tessa che schiaffeggia Molly

-Hardin che piange in bagno

-Tessa che legge la lettera di Hardin