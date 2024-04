Affari Tuoi, razzismo? Scoppia il caso sui social. La vittima risponde

Affari Tuoi è tra i programmi più visti della nostra televisione. Amadeus è diventato uno di famiglia che tutti le sere entra nelle case degli italiani. Il presentatore però, non è l’unico protagonista delle puntate e dei commenti social. Oltre a lui e ai 20 pacchisti, Amadeus è riuscito a rendere popolare anche alcuni personaggi del pubblico della trasmissione. Proprio uno di questi è stato vittima di un’espressione razzista lanciata dalla concorrente Anna nell’ultima puntata. Il web non ci sta e insorge… fino a quando non arriva anche il tweet del diretto interessato.

Amadeus – che sarà in Rai ancora per poco – riesce a tenere incollati alla tv i telespettatori anche durante le giornate di ponte. Nonostante le vacanze infatti, sui social non si smette di commentare vittorie e vicende in onda ad Affari Tuoi. L’altro ieri non si parlava d’altro che della vincita da 200 mila euro del genovese Giorgio. Stavolta invece, il focus del web si è spostato sul comportamento attuato dalla concorrente che ha giocato nella puntata di ieri sera, 26 aprile.

Durante la serata, Anna dalla Basilicata non è stata fortunata quanto il suo collega ligure. In poco tempo sono andati via quasi tutti i rossi dinanzi a un Amadeus incredulo che, come sempre, ha saputo gestire la situazione surreale con ironia. Nonostante la leggerezza trasmessa dal presentatore però, Anna e la sorella Agnese non sembravano affatto felici al termine della partita sfortunata.

La concorrente infatti, dopo aver scoperto di aver vinto solo 5 euro, ha sbattuto il pacco sul tavolo e, a seguito del saluto di Amadeus, è andata via insieme a sua sorella prima che il conduttore chiudesse la puntata.

Nonostante la delusione per la mancata vittoria sia comprensibile, il popolo del web non ha apprezzato il comportamento della concorrente, criticandola sui social. In particolare, Anna non è stata attaccata solo per il suo atteggiamento, ma anche e soprattutto per una frase razzista pronunciata prima di aprire l’ultimo pacco.

La frase razzista

Il tutto è accaduto quando in gara erano rimasti 5 e 30 mila euro. A quel punto, Amadeus ha chiesto al pubblico in studio quale cifra pensavano ci fosse nel pacco della protagonista della puntata. E’ stato allora che Thanat Pagliani – uno degli spettatori che più interagisce con il conduttore – ha espresso la sua opinione ritenendo che Anna avesse vinto 5 euro. La concorrente allora ha così risposto:

Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina

Questa la frase incriminata che ha portato i social a insorgere. Nonostante appare piuttosto chiaro che la gaffe di Anna sia stata fatta per ignoranza, gli utenti non hanno comunque trovato carina l’espressione, riferita a un ragazzo non caucasico di origine thailandese. Anche Amadeus ha subito fatto notare l’errore alla concorrente, contestando:

Ma cosa ci va a fare in Cina? Lui è thailandese! Portalo in Thailandia!

Le critiche su X sono velocemente aumentate, fino a far rompere il silenzio alla vittima della gaffe. Panatta – questo il soprannome che Amadeus ha dato allo spettatore – ha deciso di fare un tweet ringraziando il presentatore per averlo difeso. Al contempo però, il figurante non si è espresso sull’affermazione fatta dalla concorrente della Basilicata, twittando solamente un “no comment”.