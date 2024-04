Amadeus blocca Affari Tuoi: video surreale della mosca addestrata

Amadeus blocca per un attimo il normale svolgimento di Affari Tuoi a causa dell’irruzione di una mosca ‘addestrata’. Il curioso e surreale episodio è avvenuto nel corso della messa in onda su Rai Uno di venerdì 19 aprile. Il conduttore era al telefono con il Dottore, quando a un certo punto ha chiuso la chiamata accorgendosi che sulla sua mano si era posato il piccolo insetto. La cosa spassosa è che la mosca, animale che solitamente al primo spostamento svolazza altrove, è rimasta sull’arto del conduttore che si è fermato ad ammirarla. Quindi ha mosso a piano il braccio, continuando a osservare il volatile sempre appiccicato a sé.

“È addestrata”, ha chiosato a un certo punto Sebastiani, scatenando le risate del pubblico e dei concorrenti presenti in studio. La mosca, in modo inspiegabile, ha continuato a sostare sulle sue dita, anche quando ‘Ama’ ha cominciato a sghignazzare mimando un gesto di magia. “Guarda, non se ne va”, ha sottolineato con espressione incredula, sempre con l’affezionata e ‘ammaestrata’ mosca in bella vista. Un momento surreale e divertente. Alla fine l’insetto ha levato le tende e si è tornati a giocare.

il telefono chiuso in faccia al dottore un gioco in sospeso perché doveva ammaestrare la mosca amedeo sebastiani sei la televisione #affarituoi pic.twitter.com/kUltFgUkU2 — 〽️ena; (@_daemme_) April 19, 2024

Affari Tuoi, chi sostituirà Amadeus alla guida del popolare show

Come è arcinoto, Amadeus ha deciso di lasciare la Rai. Dalla prossima stagione andrà in onda sul canale Nove (Discovery). La dirigenza di Viale Mazzini è ora chiamata a individuare degni sostituti in grado di non far rimpiangere il conduttore. Per quel che riguarda Affari Tuoi, show di punta dell’access prime time di Rai Uno, in pole position per raccogliere la pesante eredità di Sebastiani ci sarebbero Stefano De Martino e Marco Liorni.

Il primo sarebbe un azzardo. Vero è che in questi anni l’ex allievo di Amici ha dimostrato doti eccelse alla conduzione, ma è altrettanto vero che lo si è visto poco su Rai Uno, essendo andato sempre in onda sulla seconda rete del servizio pubblico. Marco Liorni, forte delle esperienze di successo a Reazione a Catena e a L’Eredità, sarebbe probabilmente un profilo che sulla carta offrirebbe maggiori garanzie.