Affari Tuoi, ecco chi sostituisce Amadeus: il nome, si va sul sicuro

Amadeus se ne è andato dalla Rai. Ora è ufficiale. Il re Mida degli ascolti ha deciso di migrare a Discovery. Dalla prossima stagione sarà in onda sul canale Nove. La dirigenza del servizio pubblico, dopo aver ingoiato l’amarissimo boccone, deve ora trovare la quadra per sostituire Sebastiani. E non sarà per nulla semplice. A chi saranno affidati i suoi programmi? Occhi puntati in particolar modo sui due gioielli dell’access prime time di Rai Uno, vale a dire i Soliti Ignoti e Affari Tuoi. Non proprio due trasmissioni da nulla. Basti pensare che il quiz show dei pacchi è il programma più visto, prendendo in considerazione gli ascolti assoluti, dell’intera tv generalista.

TvBlog ha spiegato che Affari Tuoi potrebbe essere affidato a un uomo azienda che in questi anni ha dimostrato di saperci fare con i quiz show. Di chi si sta parlando? Di Marco Liorni. L’ex inviato del Grande Fratello ha raccolto dati bulgari con Reazione a Catena. E sta facendo faville anche con L’Eredità. Insomma, in questo momento in Rai non è tempo di pensare a esperimenti strampalati, bisogna badare al sodo e mettere toppe ai buchi lasciati da ‘Ama’. Liorni sarebbe una garanzia e infatti dovrebbe essere lui ad andare a gestire i pacchi.

Se così fosse resterebbe libera la conduzione de L’Eredità. Anche in questo caso la soluzione sarebbe già in casa. Dirottare l’astro nascente Stefano De Martino da Rai Due e Rai Uno. TvBlog fa però sapere che l’ex allievo di Maria De Filippi potrebbe giocarsela con Tiberio Timperi, altro volto familiare della tv di Stato.

Per quel che invece riguarda i Soliti Ignoti bisognerà capire che fine farà il format. Non è detto che rimanga in Rai. Infine c’è naturalmente da risolvere la questione del Festival di Sanremo. Negli ultimi giorni sembra che si siano fatti passi avanti. Anche qui non è tempo di sperimentazioni azzardate.

Il nome forte su cui sarebbe pronta andare la dirigenza di Viale Mazzini è quello di Carlo Conti che potrebbe essere affiancato da Panariello e Leonardo Pieraccioni. Il presentatore fiorentino conosce perfettamente la macchina organizzativa del Festival. Difficilmente farà i numeri di Amadeus, ma l’importante è che se la cavi e non floppi. E difficilmente Carletto fa buchi nell’acqua.