Affari Tuoi, puntata piena di colpi di scena: anche un grande ritorno!

E’ andata in onda questa sera su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. L’inizio è stato un vero disastro, tuttavia c’è stato un colpo di scena finale che ha lasciato tutti a bocca aperta (concorrente compresa!). Inoltre c’è stato anche un grande ritorno in studio. Un ex protagonista del programma era difatti presente tra il pubblico, scatenando i commenti dei suoi fan sul web. Scopriamo meglio di chi si tratta e com’è andata in generale la puntata di oggi.

Come di consueto anche questa sera è andata in onda su Rai 1 alle 21.30 una nuova puntata di Affari Tuoi, il “gioco dei pacchi” condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione della Toscana, rappresentata da Alice. La concorrente è stata affiancata nella partita dal suo fidanzato e ha estratto il pacco numero 8, già uscito nella puntata di ieri e che anche questa sera risultava essere fortunato. Al suo interno vi era difatti una bella somma: 200.000 euro. Alice ha tuttavia deciso di cambiare il suo pacco a metà gara, scegliendo di prendere il numero 7.

Come detto la sua scelta si è rivelata sbagliata, in quanto avrebbe portato a casa tantissimi soldi! Nel 7 ha invece trovato solo 75 euro. Essendo rimasta con due pacchi blu, la concorrente ha giocato per la Regione Fortunata, scegliendo la Puglia. Dopo tanta sfortuna, la sua scelta si è rivelata vincente in quanto la regione di questa sera era proprio quella nominata da Alice che si è portata così a casa 100.000 euro! Insomma una puntata ricca di colpi di scena, tra cui anche un attesissimo ritorno.

Un ex protagonista di Affari Tuoi, amatissimo dal pubblico, ha difatti deciso di prendere parte alla puntata di questa sera facendo la sua comparsa tra il pubblico in studio. Stiamo parlando di Tony, rappresentante della regione della Calabria, che aveva lasciato il programma qualche puntata fa. Il concorrente era molto amato dai telespettatori a causa dei suoi balletti ed il suo abbandono aveva causato il dispiacere di molti fan di Affari Tuoi.

Nel vederlo tra il pubblico molti spettatori hanno commentato sul web, scrivendo nello specifico:

Ovviamente non potevano mancare anche questa sera i suoi amati balletti!